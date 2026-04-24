Xuất khẩu lao động Trung Đông: Chủ động ứng phó, bảo đảm ổn định (Bài 1): Giữ nhịp an toàn giữa biến động Trung Đông

Trong bối cảnh khu vực Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp, câu chuyện lao động Thanh Hóa làm việc tại đây không chỉ là bài toán việc làm, mà còn là vấn đề an toàn, tâm lý và bảo hộ công dân. Nhiều giải pháp đang được từ doanh nghiệp đến cơ quan chức năng triển khai nhằm giữ vững “nhịp sống bình yên” cho người lao động nơi xứ người.

Tư vấn, định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh tại Công ty CP Đầu tư Thuận An DMC. Ảnh: Trần Hằng

Giữa những thông tin dồn dập về xung đột tại Trung Đông, nỗi lo lắng không chỉ hiện hữu trong mỗi gia đình có người thân đi làm ăn xa, mà còn len vào từng cuộc gọi, từng tin nhắn. Thế nhưng, ở nơi được xem là “điểm nóng”, nhiều lao động Thanh Hóa vẫn duy trì nhịp sống ổn định.

Bình yên nơi "vùng nóng"

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Xun, xã Cẩm Tú, những ngày gần đây chiếc điện thoại gần như không rời tay anh Cao Anh Chinh, chồng chị Phạm Thị Quang (sinh năm 1992). Từ khi vợ sang Ả Rập Xê-út làm giúp việc gia đình theo hợp đồng 2 năm tại Riyadh, niềm vui có thêm nguồn thu nhập chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo đã âm thầm lớn dần, nhất là khi tình hình Trung Đông liên tục xuất hiện những thông tin bất ổn.

Anh Chinh kể: "Trước đây tối nào vợ cũng gọi điện về, giọng vui vẻ, chỉ để báo một câu: “Em vẫn an toàn, chủ nhà đối xử tốt, anh và các con yên tâm”. Những cuộc gọi ấy trở thành thói quen, là sợi dây nối liền hai đầu nỗi nhớ, giúp cả gia đình vững lòng hơn giữa khoảng cách hàng nghìn cây số. Nhưng rồi, cách đây hơn 20 ngày, điện thoại bỗng “im lặng”. Gọi bao nhiêu cuộc cũng chỉ nhận lại tín hiệu thuê bao không liên lạc được. Cả nhà rơi vào trạng thái thấp thỏm, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. “Lúc đó chỉ sợ có chuyện gì xảy ra...”, anh Chinh nhớ lại, giọng vẫn còn nguyên sự ám ảnh.

May mắn, vài ngày sau chị Quang liên lạc được, giải thích do mất kết nối mạng nên không thể gọi về. Nghe giọng vợ qua điện thoại, cả gia đình như trút được gánh nặng. “Đúng là một phen hú vía”, anh Chinh thở phào.

Gia đình anh chị vốn thuộc diện khó khăn. Hai con còn nhỏ, cháu gái đầu mới 14 tuổi, cháu trai 7 tuổi. Anh Chinh là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Bố mẹ hai bên đều đã mất, chỉ còn bà ngoại nên phải gửi con cho bà chăm sóc để vợ chồng đi làm kiếm tiền. Chính vì vậy, khi có cơ hội đi xuất khẩu lao động mà không mất chi phí, chị Quang đã quyết định lên đường từ ngày 5/5/2025, mang theo hy vọng đổi thay cuộc sống.

Ở nơi xứ người, công việc của chị vẫn đều đặn, cuộc sống tương đối ổn định. Nhưng ở quê nhà, mỗi lần mất liên lạc, dù chỉ là sự cố nhỏ, cũng đủ khiến nỗi lo dâng đầy.

Không riêng gia đình chị Quang, nhiều gia đình khác cũng đang sống trong tâm trạng tương tự. Những cuộc gọi xuyên biên giới, những dòng tin nhắn qua zalo, whatsapp trở thành sợi dây níu giữ niềm tin.

Chị Phạm Thị Trang (sinh năm 1988) ở xã Ngọc Lặc, hiện đang làm giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê-út cho biết, cuộc sống và công việc của chị vẫn duy trì ổn định. Sang làm việc theo kênh giới thiệu của Công ty CP Đầu tư Thuận An DMC mà không phải chịu chi phí ban đầu, chị càng yên tâm gắn bó lâu dài. Theo chị Trang, phía công ty thường xuyên giữ liên lạc, chủ động hỏi han tình hình, nắm bắt xem người lao động có gặp khó khăn hay cần hỗ trợ gì không.

Dù có theo dõi thông tin về những diễn biến phức tạp trong khu vực, chị cho biết nơi mình làm việc chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. “Ở đây mọi thứ vẫn bình thường, công việc đều, chủ nhà tạo điều kiện nên mình khá yên tâm. Mình vẫn gọi điện về thường xuyên để gia đình đỡ lo”, chị Trang chia sẻ qua zalo.

Những hình ảnh, tin tức về chiến sự lan truyền nhanh trên mạng xã hội dễ khiến gia đình ở quê nhà lo lắng, thậm chí căng thẳng hơn cả người trong cuộc. Trong bối cảnh đó, sự ổn định trong công việc cùng việc duy trì liên lạc thường xuyên trở thành điểm tựa quan trọng, không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn giúp người lao động giữ vững tinh thần, an tâm làm việc nơi xứ người.

Doanh nghiệp “giữ mạch kết nối”

Đằng sau sự ổn định của người lao động tại Trung Đông là cả một hệ thống theo dõi, hỗ trợ được các doanh nghiệp xuất khẩu lao động duy trì một cách chặt chẽ.

Ông Lê Đình Toàn, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thuận An DMC, cho biết, hiện doanh nghiệp đang quản lý tổng số 117 lao động làm việc tại Ả Rập Xê-út, trong đó phần lớn là lao động nữ làm giúp việc gia đình. Riêng tại Thanh Hóa, có một số lao động vẫn đang làm việc ổn định tại khu vực này. “Qua theo dõi, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình hình chiến sự liên quan đến Iran. Công việc của người lao động vẫn duy trì bình thường, tâm lý cơ bản ổn định”, ông Toàn khẳng định.

Theo ông Toàn, để có được điều đó, doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ sớm. Tại Ả Rập Xê-út, cán bộ đại diện của công ty thường xuyên bám sát tình hình, liên hệ trực tiếp với chủ sử dụng lao động để nắm bắt điều kiện làm việc, sinh hoạt và tâm lý của người lao động. Song song với đó, hệ thống kết nối đa kênh cũng được duy trì liên tục. “Chúng tôi giữ liên lạc với người lao động qua điện thoại, zalo, whatsapp, facebook... bất cứ khi nào họ cần hỗ trợ. Ở trong nước, cán bộ nghiệp vụ cũng thường xuyên trao đổi để kịp thời nắm bắt và xử lý các tình huống phát sinh”, ông Toàn cho biết thêm.

Không chỉ dừng ở việc theo dõi, doanh nghiệp còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng. Việc duy trì liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Ả Rập Xê-út giúp cập nhật nhanh chóng tình hình an ninh khu vực, từ đó xây dựng các phương án ứng phó phù hợp. “Chúng tôi luôn đặt ra kịch bản xấu nhất để chuẩn bị. Trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, công ty sẵn sàng phối hợp triển khai công tác sơ tán công dân một cách nhanh chóng, an toàn và triệt để”, ông Toàn nhấn mạnh.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xung đột thường là các mục tiêu quân sự, sân bay hoặc cơ sở năng lượng. Trong khi đó, người lao động của các công ty chủ yếu sinh sống và làm việc tại các khu dân cư, do đó mức độ rủi ro trực tiếp là khá hạn chế. Bên cạnh việc hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp cũng đặc biệt chú trọng công tác truyền thông đến gia đình ở quê nhà. Việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác giúp giảm tâm lý hoang mang, tránh những phản ứng tiêu cực không cần thiết.

“Chúng tôi luôn khuyến nghị gia đình người lao động bình tĩnh, tiếp tục động viên người thân yên tâm làm việc. Thực tế tại Ả Rập Xê-út hiện nay chưa có tác động trực tiếp đáng kể từ các diễn biến chiến sự trong khu vực”, ông Toàn chia sẻ.

Trong bối cảnh thông tin đa chiều và dễ gây nhiễu loạn như hiện nay, vai trò của doanh nghiệp không chỉ là “cầu nối việc làm”, mà còn là “điểm tựa tinh thần” cho cả người lao động và gia đình họ.

Giữa những biến động khó lường của khu vực Trung Đông, sự ổn định của người lao động không phải là điều ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một mạng lưới kết nối nhiều tầng, từ người lao động, doanh nghiệp đến các cơ quan đại diện. Tuy nhiên, phía sau sự “bình yên” ấy vẫn còn đó những nỗi lo âm thầm, nhất là khi tình hình thế giới luôn tiềm ẩn những diễn biến bất ngờ. Vì vậy, câu chuyện xuất khẩu lao động lúc này không chỉ dừng lại ở việc tạo việc làm, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý rủi ro và bảo hộ công dân.

Trần Hằng

