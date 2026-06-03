Chi trả hơn 1,1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Ngày 3/6, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Như Xuân - Nam Thanh Hóa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng cho 2 hộ gia đình vay vốn tín dụng tại Agribank.

ABIC Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Như Xuân - Nam Thanh Hóa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Agribank.

Hai khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm là gia đình ông Phạm Bá Hải, ở xã Thượng Ninh và gia đình ông Lò Văn Nhàn, ở xã Thanh Quân.

Đây là 2 khách hàng trong quá trình vay vốn tín dụng tại Agribank Chi nhánh Như Xuân - Nam Thanh Hóa để mua xe có mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới của ABIC Thanh Hóa nhưng không may bị tai nạn gây thiệt hại về người và phương tiện.

Ngay khi nhận được thông báo từ các gia đình khách hàng, đại diện ABIC Thanh Hóa đã phối hợp với ngân hàng nhanh chóng thực hiện các thủ tục, hồ sơ chi trả bồi thường.

Trong đó, gia đình ông Phạm Bá Hải được bồi thường số tiền hơn 929 triệu đồng và gia đình ông Lò Văn Nhàn được bồi thường số tiền hơn 246 triệu đồng.

Phó Giám đốc ABIC Thanh Hoá Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi chi trả quyền lợi bảo hiểm.

“Việc chi trả kịp thời quyền lợi bảo hiểm không chỉ thể hiện trách nhiện của ABIC đối với khách hàng mà còn khẳng định tính nhân văn sâu sắc của các sản phẩm bảo hiểm của ABIC đang triển khai. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất, đặc biệt trong thời điểm khách hàng khó khăn nhất”. Phó Giám đốc ABIC Thanh Hóa Nguyễn Văn Hiếu

Hiện nay, ABIC Thanh Hóa đang cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Agribank như: bảo hiểm bảo an tín dụng, bảo hiểm bảo an tài khoản, bảo hiểm chủ thẻ, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm máy móc thiết bị, bảo hiểm tài sản...

Trong đó nổi bật hơn cả là những sản phẩm bảo vệ khách hàng vay vốn và bảo hiểm tài sản thế chấp như: bảo hiểm bảo an tín dụng, bảo hiểm vật chất xe ô tô.

Hàng năm, ABIC chi trả bồi thường hàng tỷ đồng cho khách hàng mua bảo hiểm qua kênh phân phối là các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank.

Đại diện khách hàng phát biểu tại lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm.

"Khoản chi trả kịp thời không chỉ giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống, mà còn thể hiện rõ vai trò đồng hành, sẻ chia của Bảo hiểm Agribank và Agribank đối với người dân, đặc biệt là những khách hàng không may gặp rủi ro trong cuộc sống". Thân nhân khách hàng Phạm Bá Hải

Riêng 5 tháng đầu năm 2026, ABIC Thanh Hóa đã phối hợp với Agribank chi trả hơn 29 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó riêng bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới hơn 8 tỷ đồng.

Với quyền lợi chi trả lên tới 100% giá trị khoản vay ngân hàng, các sản phẩm bảo hiểm của ABIC Thanh Hóa là giải pháp thiết thực giúp san sẻ gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình người vay vốn khi không may gặp tai nạn, rủi ro trong cuộc sống.

Khánh Phương