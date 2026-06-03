Phát động cuộc thi ảnh trực tuyến “Mái ấm gia đình - Điểm tựa yêu thương”

Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phát động cuộc thi ảnh trực tuyến “Mái ấm gia đình - Điểm tựa yêu thương".

Với chủ đề “Mái ấm gia đình - Điểm tựa yêu thương”, cuộc thi được phát động từ cuối tháng 5 đến hết ngày 15/6/2026.

Đối tượng tham gia là mọi công dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mỗi cá nhân gửi 1 ảnh duy nhất về Hội LHPN các xã, phường, đơn vị để tổng hợp gửi Ban Tổ chức lựa chọn các bài thi tốt nhất vào vòng bình chọn trực tuyến trên fanpage của Hội.

Bài dự thi có tiêu đề, thông điệp/câu chuyện kể về những khoảnh khắc gia đình, các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, như: Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương gắn kết các thành viên trong gia đình; thể hiện sự bình đẳng giới trong gia đình, trong cuộc sống.

Tác phẩm cần đảm bảo các chuẩn mực văn hóa và phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Cuộc thi trải qua 2 vòng, gồm: vòng sơ khảo và chung kết. Tại vòng chung kết, Ban giám khảo sẽ chọn 11 bài thi xuất sắc và trao giải dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Hiện nay, các đơn vị phụ nữ xã, phường trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi đăng tải tác phẩm trên fanpage của Hội để bình chọn. Cuộc thi tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho cán bộ, hội viên, công dân, góp phần lan tỏa hoạt động Hội và những đóng góp của hội viên, phụ nữ trong thực hiện chuyển đổi số và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên không gian mạng.

Lê Hà