Triển khai thí điểm mô hình “3 nhà” trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Trong hai ngày 3 và 4/6, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường ĐH Hồng Đức và một số doanh nghiệp tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho gần 1.000 sinh viên cuối khóa thuộc các ngành sư phạm của Trường ĐH Hồng Đức.

951 sinh viên K25 thuộc các ngành sư phạm, Trường Đại học Hồng Đức sẽ được tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH trước khi tốt nghiệp.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “3 nhà”: nhà trường - cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các thiết bị báo cháy và chữa cháy thường gặp.

Các sinh viên sẽ được bổ sung kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn cho trẻ em, học sinh tham gia các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành về PCCC và CNCH; phòng, chống tai nạn đuối nước bảo đảm an toàn, phù hợp cho từng đối tượng, độ tuổi khác nhau; kỹ năng an toàn PCCC trong trường học, khu đông dân cư, nhà cao tầng; hướng dẫn sử dụng một số phương tiện PCCC thông dụng, thiết bị PCCC hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên còn được tham gia hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Tuyết Hạnh