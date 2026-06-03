Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Triển khai thí điểm mô hình “3 nhà” trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Tuyết Hạnh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 3 và 4/6, phòng Cảnh sát  phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ( PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường ĐH Hồng Đức và một số doanh nghiệp tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho gần 1.000 sinh viên cuối khóa thuộc các ngành sư phạm của Trường ĐH Hồng Đức.

Triển khai thí điểm mô hình “3 nhà” trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Trong hai ngày 3 và 4/6, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường ĐH Hồng Đức và một số doanh nghiệp tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho gần 1.000 sinh viên cuối khóa thuộc các ngành sư phạm của Trường ĐH Hồng Đức.

Triển khai thí điểm mô hình “3 nhà” trong lĩnh vực PCCC và CNCH

951 sinh viên K25 thuộc các ngành sư phạm, Trường Đại học Hồng Đức sẽ được tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH trước khi tốt nghiệp.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “3 nhà”: nhà trường - cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thí điểm mô hình “3 nhà” trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các thiết bị báo cháy và chữa cháy thường gặp.

Các sinh viên sẽ được bổ sung kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn cho trẻ em, học sinh tham gia các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành về PCCC và CNCH; phòng, chống tai nạn đuối nước bảo đảm an toàn, phù hợp cho từng đối tượng, độ tuổi khác nhau; kỹ năng an toàn PCCC trong trường học, khu đông dân cư, nhà cao tầng; hướng dẫn sử dụng một số phương tiện PCCC thông dụng, thiết bị PCCC hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên còn được tham gia hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Tuyết Hạnh

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #Cảnh sát PCCC #ĐH Hồng Đức #công an tỉnh Thanh Hóa #Huấn luyện #Triển khai #Nâng cao hiệu quả công tác #Sinh viên #Thí điểm #Doanh nghiệp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Những “bản số” dưới chân “cổng trời”

Những “bản số” dưới chân “cổng trời”

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Dưới chân "cổng trời" xã Trung Lý những ngôi nhà của đồng bào Mông, Thái, Dao nép mình bên sườn núi. Giữa vùng biên những đổi thay đang hiện diện, người già học dùng điện thoại thông minh, tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, hồ sơ hành chính...
Thiệu Hóa tạo “cú hích” phát triển sản phẩm OCOP

Thiệu Hóa tạo “cú hích” phát triển sản phẩm OCOP

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Với chính sách hỗ trợ cho chủ thể xây dựng thành công sản phẩm OCOP đạt các hạng 3 sao, 4 sao, tương ứng với mức hỗ trợ 100 triệu đồng, 200 triệu đồng/sản phẩm được công nhận mới và 50 triệu đồng, 100 triệu đồng/sản phẩm được công nhận lại, đang tạo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh