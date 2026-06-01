[SỐNG ĐẸP] Lớp dạy bơi miễn phí của những “thầy giáo áo xanh”
(Baothanhhoa.vn) - Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, mùa hè này, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh còn đảm nhận một vai trò đặc biệt – trở thành những người thầy tại các lớp học bơi miễn phí dành cho trẻ em. Bằng sự tận tình và trách nhiệm, những chiến sĩ công an không chỉ hướng dẫn các em kỹ năng bơi cơ bản mà còn trang bị kiến thức để phòng, chống đuối nước. Những lớp học ý nghĩa ấy không chỉ mang đến niềm vui trong dịp hè mà còn giúp các em tự tin hơn khi tiếp xúc với môi trường nước, góp phần xây dựng một mùa hè an toàn và bổ ích.
