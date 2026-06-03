Thiệu Hóa tạo “cú hích” phát triển sản phẩm OCOP

Với chính sách hỗ trợ cho chủ thể xây dựng thành công sản phẩm OCOP đạt các hạng 3 sao, 4 sao, tương ứng với mức hỗ trợ 100 triệu đồng, 200 triệu đồng/sản phẩm được công nhận mới và 50 triệu đồng, 100 triệu đồng/sản phẩm được công nhận lại, đang tạo “cú hích” giúp xã Thiệu Hóa phát triển sản phẩm đạt OCOP.

Ông Lê Văn Tĩnh, phó giám đốc HTX nông nghiệp Thiệu Hưng giới thiệu nho sữa Hàn Quốc - sản phẩm đang được HTX xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao năm 2026.

HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng hiện có 2 sản phẩm dưa vàng Vạn Hà và dưa chuột baby đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao năm 2021 và năm 2022. Cả 2 giấy chứng nhận cho sản phẩm OCOP này đã hết thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành, nên HTX đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận lại.

Nói về việc xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP của HTX, ông Lê Văn Tĩnh, phó giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, cho biết: "Việc công nhận lại sản phẩm OCOP 4 sao là cần thiết vì đó là “thương hiệu” đã được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm đối với người tiêu dùng. Hơn nữa, việc xã Thiệu Hóa vừa ban hành chính sách hỗ trợ các chủ thể khi phát triển được sản phẩm mới, hoặc công nhận lại, tạo thêm động lực để HTX làm hồ sơ công nhận lại cho 2 sản phẩm OCOP 4 sao đã hết hạn”.

Theo ông Tĩnh, ngoài 2 sản phẩm trên, HTX còn xây dựng và phát triển thêm 1 sản phẩm nho sữa đạt OCOP 3 sao trong năm 2026 và sản phẩm còn khoảng hơn 1 tháng sẽ cho thu hoạch.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn nho với những chùm nho quả căng tròn, ông Tĩnh chia sẻ: "Nho sữa Hàn Quốc được chúng tôi ví là nho “quý tộc” vì giống đắt và khó chăm sóc. Tuy nhiên, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật và phương pháp chăm sóc theo quy trình VietGAP nên 0,4ha nho trong nhà màng hứa hẹn đạt năng suất cao, chất lượng quả đẹp".

Theo ông Tĩnh, tuy còn hơn 1 tháng nho sữa mới cho thu hoạch nhưng HTX đang hoàn thiện thủ tục để đăng ký sản phẩm OCOP 3 sao. Đơn vị đang phấn đấu sản phẩm này sẽ được công nhận OCOP trong năm 2026.

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 6/3/2026 của HĐND xã Thiệu Hóa về việc “Hỗ trợ kinh phí xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng NTM và phát triển sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP trên địa bàn xã Thiệu Hóa năm 2026”, theo đó ngoài chính sách hỗ trợ kinh phí cho các thôn, khu phố xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng NTM như thảm nhựa đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, lắp đặt và sử dụng nước sạch tập trung..., còn có chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP. Theo đó, sẽ hỗ trợ các chủ thể khi xây dựng thành công sản phẩm OCOP với các mức cụ thể. Tiền hỗ trợ sẽ được nhận sau khi có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền và có đầy đủ hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

Ông Lê Cao Quý, Trưởng Phòng Kinh tế, xã Thiệu Hóa, cho biết: “Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP như một “cú hích” giúp doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn có động lực tham gia xây dựng, phát triển sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh trở lên”.

Bài và ảnh: Minh Lý