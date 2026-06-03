Chủ động phòng ngừa sớm tai nạn thương tích ở trẻ em

Những vụ tai nạn thương tích (TNTT), đặc biệt là đuối nước liên tiếp xảy ra thời gian gần đây là lời cảnh báo về những nguy cơ trẻ em có thể đối mặt trong dịp hè. Bên cạnh sự quan tâm của gia đình, việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ, tạo môi trường vui chơi an toàn và tăng cường trách nhiệm của cộng đồng được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế những sự cố đáng tiếc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng bơi an toàn.

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, nhiều địa phương trong tỉnh mở các lớp dạy bơi, hoạt động sinh hoạt hè và đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Sự chủ động ấy xuất phát từ những vụ việc đau lòng xảy ra thời gian gần đây. Đầu tháng 4, hai thiếu nhi trú tại phường Trúc Lâm tử vong khi tắm biển tại phường Hải Bình. Chưa đầy hai tuần sau, hai chị em ở xã Xuân Du tiếp tục gặp nạn tại một khe suối phía sau nhà. Theo thông tin từ Công an tỉnh, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 6 trẻ em. Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy nguy cơ TNTT, nhất là đuối nước vẫn hiện hữu với trẻ em mỗi dịp hè.

Tam Chung là xã biên giới có địa bàn rộng, nhiều sông, suối, khe nước và đồi dốc. Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng kéo dài, những con suối trở thành nơi nhiều trẻ em tìm đến vui chơi, tắm mát. Đây cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước gia tăng. Năm 2025, trên địa bàn xã xảy ra vụ 2 trẻ em tử vong do đuối nước tại bản Pom Khuông. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương tiếp tục ghi nhận 1 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước tại khu vực suối bản Suối Lóng. Những vụ việc ấy cho thấy áp lực không nhỏ trong công tác bảo vệ trẻ em ở địa phương.

Với khoảng 1.150 trẻ em dưới 16 tuổi, công tác bảo vệ, quản lý trẻ em trong dịp hè luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Xã Tam Chung đã ban hành kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2026. Theo đó, địa phương tập trung rà soát, lập bản đồ cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao như sông, suối, ao, hồ, giếng, hố sâu có nước. Triển khai các biện pháp cắm biển cảnh báo, rào chắn, tăng cường tuyên truyền và huy động các lực lượng tham gia giám sát, phòng ngừa. Xã cũng xác định rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường, đoàn thể và cộng đồng trong việc quản lý trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè.

Chiều cuối tuần tại Đồn Biên phòng Tam Chung, hơn 20 học sinh tập trung quanh khu vực học bơi của đơn vị để luyện tập kỹ năng nổi trên mặt nước, xử lý tình huống khi gặp dòng chảy mạnh và cách gọi hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được hướng dẫn bài bản về phòng tránh đuối nước.

Nhận diện rõ những nguy cơ từ thực tế địa bàn, Đồn Biên phòng Tam Chung đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em và thanh, thiếu nhi. Nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng nhận biết nguy cơ đuối nước, kỹ năng thoát hiểm, cách xử lý khi gặp sự cố và các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu. Thay vì chỉ tuyên truyền lý thuyết, cán bộ đơn vị sử dụng hình ảnh trực quan, tình huống thực tế và hướng dẫn thực hành để học sinh dễ tiếp thu. Đến nay, đồn đã tổ chức 4 buổi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn. Trong đó, 2 buổi tại Trường Tiểu học Tam Chung với 495 học sinh tham gia; 2 buổi tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Chung với 345 học sinh tham gia. Ngoài ra, đơn vị duy trì các buổi tập bơi vào chiều thứ năm và thứ bảy hằng tuần, mỗi buổi có hơn 20 trẻ tham gia.

Cùng với lực lượng biên phòng, đoàn thanh niên xã cũng đẩy mạnh các hoạt động hè dành cho thiếu nhi. Năm 2026, đoàn xã thành lập 8 điểm sinh hoạt hè tại các bản với hơn 850 thiếu nhi tham gia thường xuyên; phân công đoàn viên phụ trách theo dõi, quản lý hoạt động tại từng điểm sinh hoạt. Đoàn xã còn phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung và các nhà trường tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, hướng dẫn kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng cứu hộ, sơ cứu ban đầu và xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước. Cùng với đó là mô hình “Tiếng loa thanh niên phòng, chống đuối nước” được duy trì tại 8 bản, mỗi tuần phát thanh 2 lần để nhắc nhở trẻ em và phụ huynh.

Ở quy mô toàn tỉnh, hoạt động phòng, chống TNTT trẻ em được triển khai đồng bộ trong dịp hè năm nay. Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, năm 2026 các cấp bộ đoàn phấn đấu tổ chức ít nhất 500 hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước, TNTT và xâm hại trẻ em; mở tối thiểu 50 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi; vận động trao tặng 5 bể bơi di động và khảo sát, cắm ít nhất 300 biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước. Bên cạnh đó, các địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, tổ chức sinh hoạt hè, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường vui chơi lành mạnh cho trẻ em.

Những con suối vẫn chảy qua bản làng mỗi ngày. Những ao hồ, khe nước vẫn ở đó. Điều có thể thay đổi là nhận thức, kỹ năng và sự quan tâm của người lớn đối với trẻ em. Với TNTT, nhất là đuối nước, việc chủ động phòng ngừa sớm luôn là cách bảo vệ hiệu quả nhất.

Bài và ảnh: Tăng Thúy