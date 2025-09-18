Xuất hiện nhiều điểm sạt, vỡ kênh mương, cống tiêu

Do ảnh hưởng từ các đợt mưa bão cùng với thời gian xây dựng đã lâu, một số tuyến kênh mương, cống tiêu do các công ty thủy lợi quản lý xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, hư hỏng.

Kênh chính Bắc, đoạn qua địa xã Kiên Thọ bị sạt lở nghiêm trọng.

Trên hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã quản lý, còn 2 điểm sạt trượt, hư hỏng lớn chưa thể khôi phục. Các điểm sạt trượt, hư hỏng vẫn đang tiếp tục bị xói lở bởi tác động của dòng chảy trên sông. Trong đó nặng nhất là sự cố sạt vỡ kênh chính Nam, kênh chính Bắc, gây mất an toàn cho 40 hộ dân và nhiều diện tích đất sản xuất ở xã Kiên Thọ.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã gia cố các điểm sạt lở.

Kênh Nam Bái Thượng do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý cũng bị xuống cấp, hư hỏng.

Không những bị sạt vỡ, sụt lún, nhiều tuyến kênh dẫn do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã và Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý đã bị vùi lấp hoàn toàn. Một số hồ, đập nhỏ bị tràn, rò rỉ nước trên mái hạ lưu. Nhiều cống tiêu, công trình thủy lợi bị sạt, hư hỏng, như: cống Hoằng Kim, kênh Nam Bái Thượng, kênh chính hồ sông Mực, đê hướng dòng hồ Khe Tuần, kênh Vực Bà...

Công ty TNHH MTV Sông Chu bố trí lực lượng đo đạc, gia cố các điểm sạt lở.

Ngay sau mưa bão, mặc dù đã có nhiều cố gắng song do nguồn kinh phí khắc phục vượt quá khả năng, các đơn vị thủy lợi chỉ mới tu sửa, gia cố được gần 50 vị trí hư hỏng, sạt lở nhỏ, còn lại 11 vị trí bị vỡ, sụt lún nặng vẫn chưa thể khắc phục.

Thống kê từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã, Nam Sông Mã và Công ty TNHH MTV Sông Chu, thiệt hại do mưa bão đối với hệ thống thủy lợi lên đến gần 20 tỷ đồng, khối lượng đất đá phải nạo vét, khơi thông tại các điểm sạt vỡ là trên 6.100 m3.

Thiệt hại do mưa bão đối với hệ thống thủy lợi hiện lên đến gần 20 tỷ đồng, khối lượng đất đá phải nạo vét, khơi thông tại các điểm sạt vỡ trên 6.100 m3.

Hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị thu hoạch lúa vụ mùa, bước vào sản xuất vụ đông và tới đây là vụ chiêm xuân - vụ sản xuất chính trong năm. Việc khẩn trương nâng cấp, tu bổ và khôi phục hệ thống thủy lợi, đảm bảo công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất là hết sức quan trọng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về các sự cố sạt lở để sớm có phương án bố trí kinh phí khắc phục, trong đó ưu tiên các công trình trọng điểm, có tính cấp bách cao.

Thanh Hường