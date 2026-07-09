Xuân Son tỏa sáng, Đội tuyển Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp tại Hàn Quốc; Neymar cân nhắc khả năng giải nghệ

Tâm điểm tứ kết World Cup 2026: Pháp đối đầu Morocco; Na Uy đối mặt khủng hoảng lực lượng trước đại chiến với Anh; World Cup 2026 đảo lộn cuộc đua Quả bóng vàng: Messi bứt phá mạnh mẽ... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (9/7).

Xuân Son tỏa sáng, Đội tuyển Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp tại Hàn Quốc

Chiều 8/7, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì đà hưng phấn với chiến thắng 2-1 trước Yongin FC (K.League 2) trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Xuân Son đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Dù đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn trận đầu, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi. Nguyễn Hai Long là người mở tỷ số ở phút thứ 9, sau đó bị gỡ hòa trong hiệp một. Đến phút 75, Nguyễn Xuân Son tỏa sáng với pha đánh đầu đẳng cấp để ấn định kết quả.

HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng khi các học trò thích nghi tốt trước áp lực cao. Trận thắng này mang lại nhiều giá trị chuyên môn hơn cả tỷ số, giúp Ban huấn luyện hoàn thiện đội hình trước khi đối đầu với thử thách lớn nhất là Gangwon FC (K.League 1) vào ngày 13/7 tới.

Na Uy đối mặt khủng hoảng lực lượng trước đại chiến với Anh

Trước thềm trận tứ kết lịch sử với đội tuyển Anh tại World Cup 2026, đội tuyển Na Uy đang gặp khó khăn lớn về lực lượng do nhiều thành viên bị ốm.

Haaland (dưới) ăn mừng cùng Andreas Schjelderup trong trận Na Uy thắng Brazil 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: AP

Thủ môn Orjan Nyland xác nhận đội ngũ y tế đang làm việc cật lực để xử lý tình trạng ho và đau họng lan rộng trong toàn đội. HLV Stale Solbakken cho rằng lịch trình di chuyển dày đặc bằng đường hàng không cùng việc thay đổi môi trường liên tục là nguyên nhân chính gây ra vấn đề sức khỏe này.

Dù vậy, đội bóng Bắc Âu vẫn đặt quyết tâm rất cao, đặt kỳ vọng vào ngôi sao Erling Haaland - người đang có phong độ rực rỡ với 7 bàn thắng - để viết tiếp câu chuyện thần kỳ sau chiến thắng chấn động trước Brazil ở vòng 1/8.

World Cup 2026 đảo lộn cuộc đua Quả bóng vàng: Messi bứt phá mạnh mẽ

World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua Quả bóng vàng năm nay. Với màn trình diễn đẳng cấp cùng đội tuyển Argentina, cơ hội giành Quả bóng vàng thứ 9 của Lionel Messi đã tăng vọt 966%, đưa anh vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách ứng viên.

Cơ hội giành Quả bóng vàng của Messi tăng chóng mặt. Ảnh: Reuters

Hiện tại, Harry Kane (22,27%) và Kylian Mbappe (19,30%) vẫn đang dẫn đầu cuộc đua nhờ phong độ ấn tượng. Trong khi đó, các ngôi sao như Erling Haaland và Jude Bellingham cũng có bước tiến lớn nhờ phong độ cao tại giải đấu. Ngược lại, nhiều cái tên như Declan Rice đã bị giảm đáng kể cơ hội.

Những biến động này một lần nữa khẳng định World Cup là sân khấu quan trọng nhất để các cầu thủ thay đổi vị thế và cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Neymar cân nhắc khả năng giải nghệ sau thất bại tại World Cup 2026

Sau thất bại 1-2 trước Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026, tương lai của Neymar đang trở thành tâm điểm chú ý với thông tin anh cân nhắc giải nghệ ngay trong năm nay.

Neymar có thể giải nghệ sau thất bại ở World Cup 2026.

Dù hợp đồng với Santos còn hiệu lực đến cuối tháng 12/2026, truyền thông Nam Mỹ cho biết quyết định cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào tâm lý của ngôi sao này. Sau 15 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia, Neymar cảm thấy kiệt quệ trước những áp lực từ truyền thông và sự thiếu công nhận dành cho những nỗ lực của mình.

Việc phải thi đấu trong tình trạng chấn thương và phong độ không ổn định đã khiến siêu sao sinh năm 1992 rơi vào trạng thái tiêu cực, để lại dấu hỏi lớn về chặng đường sự nghiệp còn lại.

Tâm điểm tứ kết World Cup 2026: Pháp đối đầu Morocco

Vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ chính thức mở màn bằng cuộc so tài đầy hứa hẹn giữa đội tuyển Pháp và Morocco vào lúc 3h00 ngày 10/7 (giờ Việt Nam).

Pháp thể hiện bản lĩnh tuyệt vời ở World Cup 2026. Ảnh: Getty

Với thành tích toàn thắng từ đầu giải và phong độ bùng nổ của Kylian Mbappe (7 bàn thắng), “Les Bleus” đang hướng tới kỳ bán kết thứ ba liên tiếp trong lịch sử.

Phía bên kia chiến tuyến, Morocco - hiện tượng của giải đấu quyết tâm tạo nên bất ngờ lịch sử dù đối mặt với tổn thất lực lượng do chấn thương. Trận đấu này không chỉ là cuộc đối đầu giữa đẳng cấp thế giới mà còn là màn so kè giữa các ngôi sao hàng đầu như Mbappe, Olise và Hakimi, hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính và khó lường trên sân Gillette.

HS