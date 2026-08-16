Giữ nhịp phong trào thể thao từ cơ sở

Trên hành trình xây dựng một nền TDTT phát triển rộng khắp, chất lượng, bền vững, những cộng tác viên (CTV) thể thao đang lặng lẽ, bền bỉ cống hiến để giữ nhịp đập mạnh mẽ cho phong trào từ cơ sở.

Anh Nguyễn Văn Thân (xã Vạn Xuân) hướng dẫn các em nhỏ tập luyện môn bóng đá.

Dưới vòm xanh của rừng núi xã Vạn Xuân và Xuân Chinh, đôi chân của các em học sinh vùng cao thoăn thoắt đuổi theo trái bóng tròn, tiếng cười nói giòn tan xua tan cái yên ắng, trầm mặc của bản làng. Ít ai biết rằng, lớp học bóng đá ấy đã duy trì liên tục hơn 10 qua nhờ tâm huyết của thầy giáo thể dục Nguyễn Văn Thân.

Anh Thân là giáo viên môn Giáo dục thể chất tại Trường THCS Vạn Xuân (xã Vạn Xuân), gần 20 năm qua, anh là một trong những CTV tích cực của ngành thể thao Thanh Hóa. Giai đoạn từ năm 2008-2014 anh đã mở lớp dạy bóng đá miễn phí cho các em học sinh nghèo trên địa bàn của xã. Những năm tiếp theo, ngoài bóng đá cộng đồng, anh mở thêm các lớp dạy karate, bơi cho các bạn trẻ nơi đây. Hiện tại, sau khi thành lập Trung tâm bóng đá cộng đồng Vạn Xuân, 2 lớp bóng đá của anh tại xã Vạn Xuân và Xuân Chinh đều đặn thu hút 40 - 50 em nhỏ tập luyện.

"Ở vùng cao, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, đời sống tinh thần của các em học sinh rất thiếu thốn. Việc mở lớp bóng đá hay tổ chức các giải đấu nhỏ không đơn thuần là dạy kỹ thuật môn học, mà quan trọng hơn là tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các em. Nhìn thấy nụ cười và sự trưởng thành của học sinh mỗi ngày, vất vả mình bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng”, anh Thân chia sẻ.

Với vai trò là chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tân Ninh, anh Trịnh Ngọc Trung đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, vận động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các hoạt động, nâng cấp sân bãi phục vụ luyện tập TDTT. Các giải thể thao đều đặn hàng năm, nhiều câu lạc bộ thể thao ở xã được thành lập, nhiều nhân tố thể thao được phát hiện có dấu ấn rất lớn từ công tác tham mưu, đồng hành của anh. Sự quan tâm của chính quyền cùng những CTV tích cực như anh góp phần đưa tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện TDTT của xã Tân Ninh đạt 45%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt trên 40%.

"Cán bộ cấp xã đảm nhiệm rất nhiều mảng việc chuyên môn, xác định là một CTV thể thao nếu không có niềm đam mê thật sự thì khó lòng duy trì phong trào. Muốn người dân hưởng ứng thì mình phải làm trước, từ việc đứng ra xin kinh phí xã hội hóa làm sân bãi đến trực tiếp làm trọng tài, huấn luyện viên cho các giải đấu của địa phương. Khi phong trào đã đi vào nền nếp, người dân thấy rõ lợi ích của sức khỏe, họ sẽ tự giác hưởng ứng và đóng góp tích cực”, anh Trung chia sẻ.

Anh Thân, anh Trung chỉ là hai trong 1.990 CTV thể thao trên địa bàn tỉnh. Họ là những thầy giáo, cô giáo, những cán bộ xã, hay đơn giản là những người đam mê thể thao sống ngay tại địa phương. Với kiến thức, kinh nghiệm của mình, nhiều CTV thể thao đã đi đầu trong công tác xã hội hóa TDTT, đầu tư cơ sở vật chất, thành lập các câu lạc bộ thể thao phục vụ nhu cầu của người dân. Qua đó góp phần thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển sâu rộng trong các vùng miền của tỉnh, nâng tỷ lệ người tập luyện thường xuyên đạt 45,1% dân số, gia đình thể thao đạt 31,1% số hộ, có hơn 3.500 câu lạc bộ TDTT.

Không chỉ thể thao phong trào, ở các bộ môn thể thao thành tích cao cũng có sự đóng góp không nhỏ của các CTV khi chính họ là những người đầu tiên phát hiện, giới thiệu những nhân tố thể thao nổi bật để các cấp, các đơn vị thể thao huấn luyện, phát triển tài năng để tham gia các giải đấu.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của đội ngũ CTV thể thao, hằng năm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) tổ chức từ 1 - 2 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho CTV thể thao, tập trung vào những nội dung như: Các kiến thức về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực TDTT; luật thi đấu một số môn thể thao; phương pháp tổ chức thi đấu và thực hành trọng tài các môn thể thao. Qua đó góp phần chăm lo cho quá trình hình thành và phát triển lâu dài của phong trào.

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Duy Tự cho biết: “Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 1.990 CTV thể thao hoạt động rộng khắp các xã, phường. Chúng tôi đánh giá rất cao sự tâm huyết, trách nhiệm và những đóng góp bền bỉ của các CTV thể thao. Tuy nhiên, phần lớn CTV hiện hoạt động theo hình thức bán chuyên trách, có người chưa được đào tạo bài bản, kỹ năng tổ chức còn hạn chế. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, về lâu dài, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp, đồng thời từng bước chuẩn hóa đội ngũ này. Thời gian tới, Sở VH,TT&DL tiếp tục tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu về TDTT để đội ngũ này tích cực hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về phát triển TDTT, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển”.

Bài và ảnh: Anh Tuân