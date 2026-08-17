Vật Thanh Hóa khẳng định sức trẻ với 22 huy chương tại Giải Vô địch trẻ quốc gia

Đội tuyển Vật Thanh Hóa đã thi đấu nỗ lực tại Giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2026, giành 6 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB) và 9 huy chương đồng (HCĐ).

Giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 16/8 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nam (tỉnh Ninh Bình), quy tụ gần 800 vận động viên (VĐV) đến từ 19 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Các VĐV tranh tài ở 3 nhóm tuổi gồm 14-15, 16-17 và 18-23, với các nội dung Vật tự do nam, Vật tự do nữ và Vật cổ điển nam theo từng nhóm tuổi.

Tại giải năm nay, đội tuyển Vật Thanh Hóa giành tổng cộng 22 huy chương, gồm 6 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ. Thành tích được trải đều ở cả 3 nhóm tuổi.

Nguyễn Văn Tú giữ vững phong độ ấn tượng những năm qua để giành HCV ở hạng 74 kg (lứa tuổi 18-23).

Ở nhóm tuổi 18-23, các VĐV Thanh Hóa giành 3 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ. Ba tấm HCV thuộc về Dương Thị Nga (hạng 46 kg), Nguyễn Văn Tú (hạng 74 kg) và Lê Ngọc Vinh (hạng 125 kg). HCB thuộc về Lương Xuân Huy (hạng 65 kg). Các VĐV Lê Thị Phượng (50 kg), Lê Thị Hồng (59 kg), Hà Anh Thư (55 kg) và Trịnh Văn Long (79 kg), Trịnh Chí Hào (70 kg) giành HCĐ.

Ở nhóm tuổi 16-17, Thanh Hóa giành 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Hai VĐV giành HCV là Lò Thị Hồng (hạng 46 kg) và Trịnh Chí Hào (hạng 65 kg). Lương Diễm Chi (49 kg) giành HCB, trong khi Nguyễn Hữu Đạt (110 kg) giành HCĐ.

Ở nhóm tuổi 14-15, các VĐV Thanh Hóa mang về 1 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ. Tấm HCV thuộc về Vỹ Hà Vy (hạng 66 kg). Các HCB thuộc về Nguyễn Minh Lâm (68 kg), Lục Thị Vi Anh (54 kg), Cao Lan Chinh (46 kg), Nguyễn Thanh Hòa (50 kg) và Trương Thị Thảo (62 kg). Ba tấm HCĐ thuộc về Lê Thị Bảo Trâm (62 kg), Lương Xuân Đức Việt (68 kg) và Nguyễn Quốc Chung (62 kg).

Đáng chú ý, Trịnh Chí Hào, dù mới 17 tuổi và thuộc nhóm 16-17, đã được bảo lãnh để thi đấu thêm ở nhóm tuổi 18-23. Đô vật trẻ của Thanh Hóa đã giành HCV ở hạng cân 65 kg lứa tuổi 16-17, trước khi tiếp tục thử sức ở hạng 70 kg dành cho nhóm tuổi 18-23 và giành HCĐ. Việc được thi đấu cùng những VĐV lớn tuổi hơn là cơ hội để Chí Hào tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và trình độ chuyên môn.

Trịnh Chí Hào (thứ 2 từ phải sang) giành thành tích tốt ở hai lứa tuổi 16-17 và 18-23.

Với 22 huy chương, trong đó có 6 HCV, thành tích của đội tuyển Vật Thanh Hóa tiếp tục cho thấy hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện VĐV trẻ.

Hoàng Sơn