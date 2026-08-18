Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil; “Voi chiến” Thái Lan rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (18/8).

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98, Thái Lan thăng tiến mạnh mẽ

Sau những màn thể hiện ấn tượng tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều ghi nhận bước tiến tích cực trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Việt Nam tiếp tục nỗ lực bứt phá trên bảng xếp hạng FIFA.

Với chiến thắng 2-0 trước Malaysia, tuyển Việt Nam được cộng thêm 1,85 điểm, nâng tổng số lên 1.232,52 điểm, giữ vững vị trí 99 thế giới và rút ngắn khoảng cách với đội xếp trên là Luxembourg xuống chỉ còn 0,3 điểm.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan có bước thăng tiến mạnh mẽ hơn nhờ chuỗi 5 trận toàn thắng từ đầu giải. “Voi chiến” được cộng 7,54 điểm, giúp họ nhảy vọt 4 bậc để vươn lên hạng 90 thế giới, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên đấu trường quốc tế.

Đình Bắc và Xuân Mạnh đối mặt nguy cơ bị “treo giò”

Dù nắm lợi thế lớn sau trận thắng 2-0, tuyển Việt Nam đối mặt bài toán nhân sự trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Hai trụ cột là Nguyễn Đình Bắc và Phạm Xuân Mạnh hiện đã nhận một thẻ vàng. Nếu bị phạt thêm ở trận tái đấu ngày 19/8, họ sẽ bị treo giò và lỡ hẹn trận chung kết lượt đi.

Đình Bắc đã nhận 1 thẻ vàng tại giải đấu năm nay.

Để bảo toàn lực lượng cho mục tiêu vô địch, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ cân nhắc xoay tua đội hình. Với nhiều phương án thay thế chất lượng, ban huấn luyện hoàn toàn có thể cất giữ hai trụ cột này để tránh rủi ro, đảm bảo đội hình mạnh nhất cho chặng đường cuối của giải đấu.

U9 Việt Hùng Thanh Hóa dừng bước sau vòng bảng giải U9 toàn quốc 2026

U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã chính thức dừng bước tại Giải Bóng đá U9 toàn quốc 2026 sau thất bại 1-2 trước Tiến Đạt Ngọc Hùng ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù thi đấu nỗ lực và quả cảm trong suốt 40 phút, thầy trò HLV Hà Hoàng Đảm không thể giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

U9 Việt Hùng Thanh Hóa (áo xanh) chia tay giải đấu. Ảnh: Thái Hải

Trước đó, U9 Việt Hùng Thanh Hóa hòa 1-1 trước HVL Sơn La ở trận ra quân và thua 0-3 trước T&T Nghệ An. Đây là giải đấu thứ 6 U9 Việt Hùng Thanh Hóa tham dự, tiếp tục mang đến những trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ nhí xứ Thanh.

“Voi chiến” rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026

Trở về sân nhà Rajamangala sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi, Thái Lan đang nắm lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào lúc 20h ngày 18/8.

Thái Lan thi đấu khôn ngoan trong trận bán kết lượt đi. Ảnh: ASEAN United

Ngược lại, Singapore đối mặt thử thách cực đại khi buộc phải thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên. Dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson, “Voi chiến” duy trì chuỗi 5 trận toàn thắng tại giải và 11 trận bất bại liên tiếp.

Dù HLV Hudson yêu cầu các học trò giữ sự tập trung tối đa và không được chủ quan, nhưng với phong độ vượt trội cùng điểm tựa sân nhà, Thái Lan tràn trề cơ hội vào chung kết.

Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil

Trong trận Santos thắng Vasco da Gama 3-0 ngày 16/8, Neymar trở thành cầu thủ đầu tiên tại giải VĐQG Brazil bị áp dụng luật chống câu giờ mới.

Neymar phải rời sân một phút vì luật chống câu giờ mới. Nguồn: Marca

Khi thủ môn Gabriel Brazao cần chăm sóc y tế, Neymar - với tư cách đội trưởng - buộc phải rời sân một phút theo quy định được Liên đoàn Bóng đá Brazil triển khai sau World Cup 2026. Luật này yêu cầu đội trưởng rời sân khi thủ môn điều trị chấn thương nhằm hạn chế việc câu giờ.

Ngoài sự kiện hi hữu trên, trận đấu còn thu hút sự chú ý bởi màn chạm trán căng thẳng giữa Neymar và đối thủ cũ Thiago Mendes, khơi lại những mâu thuẫn cá nhân từ thời cả hai còn thi đấu tại châu Âu.

HS