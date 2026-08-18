Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil

HS
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil; “Voi chiến” Thái Lan rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (18/8).

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil; “Voi chiến” Thái Lan rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (18/8).

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98, Thái Lan thăng tiến mạnh mẽ

Sau những màn thể hiện ấn tượng tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều ghi nhận bước tiến tích cực trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil

Tuyển Việt Nam tiếp tục nỗ lực bứt phá trên bảng xếp hạng FIFA.

Với chiến thắng 2-0 trước Malaysia, tuyển Việt Nam được cộng thêm 1,85 điểm, nâng tổng số lên 1.232,52 điểm, giữ vững vị trí 99 thế giới và rút ngắn khoảng cách với đội xếp trên là Luxembourg xuống chỉ còn 0,3 điểm.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan có bước thăng tiến mạnh mẽ hơn nhờ chuỗi 5 trận toàn thắng từ đầu giải. “Voi chiến” được cộng 7,54 điểm, giúp họ nhảy vọt 4 bậc để vươn lên hạng 90 thế giới, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên đấu trường quốc tế.

Đình Bắc và Xuân Mạnh đối mặt nguy cơ bị “treo giò”

Dù nắm lợi thế lớn sau trận thắng 2-0, tuyển Việt Nam đối mặt bài toán nhân sự trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Hai trụ cột là Nguyễn Đình Bắc và Phạm Xuân Mạnh hiện đã nhận một thẻ vàng. Nếu bị phạt thêm ở trận tái đấu ngày 19/8, họ sẽ bị treo giò và lỡ hẹn trận chung kết lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil

Đình Bắc đã nhận 1 thẻ vàng tại giải đấu năm nay.

Để bảo toàn lực lượng cho mục tiêu vô địch, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ cân nhắc xoay tua đội hình. Với nhiều phương án thay thế chất lượng, ban huấn luyện hoàn toàn có thể cất giữ hai trụ cột này để tránh rủi ro, đảm bảo đội hình mạnh nhất cho chặng đường cuối của giải đấu.

U9 Việt Hùng Thanh Hóa dừng bước sau vòng bảng giải U9 toàn quốc 2026

U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã chính thức dừng bước tại Giải Bóng đá U9 toàn quốc 2026 sau thất bại 1-2 trước Tiến Đạt Ngọc Hùng ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù thi đấu nỗ lực và quả cảm trong suốt 40 phút, thầy trò HLV Hà Hoàng Đảm không thể giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil

U9 Việt Hùng Thanh Hóa (áo xanh) chia tay giải đấu. Ảnh: Thái Hải

Trước đó, U9 Việt Hùng Thanh Hóa hòa 1-1 trước HVL Sơn La ở trận ra quân và thua 0-3 trước T&T Nghệ An. Đây là giải đấu thứ 6 U9 Việt Hùng Thanh Hóa tham dự, tiếp tục mang đến những trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ nhí xứ Thanh.

“Voi chiến” rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026

Trở về sân nhà Rajamangala sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi, Thái Lan đang nắm lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào lúc 20h ngày 18/8.

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil

Thái Lan thi đấu khôn ngoan trong trận bán kết lượt đi. Ảnh: ASEAN United

Ngược lại, Singapore đối mặt thử thách cực đại khi buộc phải thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên. Dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson, “Voi chiến” duy trì chuỗi 5 trận toàn thắng tại giải và 11 trận bất bại liên tiếp.

Dù HLV Hudson yêu cầu các học trò giữ sự tập trung tối đa và không được chủ quan, nhưng với phong độ vượt trội cùng điểm tựa sân nhà, Thái Lan tràn trề cơ hội vào chung kết.

Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil

Trong trận Santos thắng Vasco da Gama 3-0 ngày 16/8, Neymar trở thành cầu thủ đầu tiên tại giải VĐQG Brazil bị áp dụng luật chống câu giờ mới.

Đội tuyển Việt Nam bám sát Top 98; Neymar lần đầu bị áp dụng luật chống câu giờ mới tại giải Brazil

Neymar phải rời sân một phút vì luật chống câu giờ mới. Nguồn: Marca

Khi thủ môn Gabriel Brazao cần chăm sóc y tế, Neymar - với tư cách đội trưởng - buộc phải rời sân một phút theo quy định được Liên đoàn Bóng đá Brazil triển khai sau World Cup 2026. Luật này yêu cầu đội trưởng rời sân khi thủ môn điều trị chấn thương nhằm hạn chế việc câu giờ.

Ngoài sự kiện hi hữu trên, trận đấu còn thu hút sự chú ý bởi màn chạm trán căng thẳng giữa Neymar và đối thủ cũ Thiago Mendes, khơi lại những mâu thuẫn cá nhân từ thời cả hai còn thi đấu tại châu Âu.

HS

Từ khóa:

#U9 Việt Hùng #Thanh hóa #Xứ Thanh #Vòng bảng #Thể thao #Toàn quốc #Giải bóng đá #Chiến thắng #Trải nghiệm #Cầu thủ nhí

Chủ đề Bản tin thể thao

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Odil trở lại, cựu sao ĐT Ai Cập cập bến: CLB Thanh Hóa “chạy nước rút” trước thềm V.League 2026/2027

Odil trở lại, cựu sao ĐT Ai Cập cập bến: CLB Thanh Hóa “chạy nước rút” trước thềm V.League 2026/2027

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau những biến động trong thời gian qua, CLB Thanh Hóa đang từng bước ổn định trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027. Đội bóng xứ Thanh liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực, từ việc được FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng, hoàn tất danh sách...
Đội tuyển Việt Nam đón tin vui lực lượng trước thềm trận bán kết lượt đi; Rộ tin đồn cựu cầu thủ MU chuẩn bị gia nhập CLB Công an TP.HCM

Đội tuyển Việt Nam đón tin vui lực lượng trước thềm trận bán kết lượt đi; Rộ tin đồn cựu cầu thủ MU chuẩn bị gia nhập CLB Công an TP.HCM

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đón tin vui lực lượng trước thềm trận bán kết lượt đi gặp Malaysia; Thái Lan nắm lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về; Siêu máy tính Opta đánh giá cao vị thế của Manchester United trước mùa giải mới 2026/27... là những tin có...
Giữ nhịp phong trào thể thao từ cơ sở

Giữ nhịp phong trào thể thao từ cơ sở

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Trên hành trình xây dựng một nền TDTT phát triển rộng khắp, chất lượng, bền vững, những cộng tác viên (CTV) thể thao đang lặng lẽ, bền bỉ cống hiến để giữ nhịp đập mạnh mẽ cho phong trào từ cơ sở.
Sợi dây kết nối cộng đồng

Sợi dây kết nối cộng đồng

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, XDNTM, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã xác định phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh