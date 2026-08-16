Đội tuyển Việt Nam đón tin vui lực lượng trước thềm trận bán kết lượt đi; Rộ tin đồn cựu cầu thủ MU chuẩn bị gia nhập CLB Công an TP.HCM

Đội tuyển Việt Nam đón tin vui lực lượng trước thềm trận bán kết lượt đi gặp Malaysia; Thái Lan nắm lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về; Siêu máy tính Opta đánh giá cao vị thế của Manchester United trước mùa giải mới 2026/27... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (16/8).

Đội tuyển Việt Nam đón tin vui lực lượng trước thềm trận bán kết lượt đi gặp Malaysia

Trong buổi tập tổng duyệt diễn ra vào chiều 15/8 trên sân vận động Kuala Lumpur, HLV Kim Sang-sik đã đón nhận tin cực vui khi hậu vệ Văn Vĩ bình phục hoàn toàn chấn thương và trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội.

HLV Kim Sang-sik đã có trong tay đầy đủ quân số trước thềm bán kết lượt đi.

Trước đó, cầu thủ thuộc biên chế CLB Nam Định từng phải băng bó bàn chân và bỏ lỡ buổi tập làm quen sân. Với việc lực lượng hoàn toàn lành lặn, chiến lược gia người Hàn Quốc có trong tay đội hình mạnh nhất để bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia.

Dưới cái nắng 35 độ C, các trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Đình Bắc đều thể hiện phong độ cao, tinh thần tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hướng tới kết quả thuận lợi trong màn so tài diễn ra lúc 20h00 tối 16/8.

Thái Lan đánh bại Singapore 3-1, nắm lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về

Trong trận bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026 diễn ra tối 15/8, đội tuyển Thái Lan đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Singapore.

Đội tuyển Thái Lan (áo trắng) chiếm lĩnh thế trận. Ảnh: FA Thailand

Ngôi sao Teerasak Poeiphimai tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 13 và 26, trong khi Seksan Ratree ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách ở phút 51. Dù Singapore nỗ lực đẩy cao đội hình và có được bàn gỡ danh dự nhờ công của Ilhan Fandi ở phút 84, họ vẫn phải trả giá đắt vì bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp một.

Kết quả này giúp “Voi chiến” đặt một chân vào trận chung kết, tạo lợi thế cực lớn trước khi trở về sân nhà Bangkok để tiếp đón đối thủ trong trận lượt về vào ngày 18/8 tới. Singapore buộc phải thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên nếu muốn lật ngược tình thế đầy gian nan này.

Siêu máy tính Opta đánh giá cao vị thế của Manchester United trước mùa giải mới 2026/27

Mô hình dự báo của Opta vừa mang đến tin vui cho người hâm mộ Manchester United khi xếp đội bóng này ở vị trí thứ tư trong danh sách ứng viên vô địch Premier League 2026/27 với xác suất 6,2%.

MU được Opta xếp thứ tư trong nhóm ứng viên vô địch Premier League 2026/27, chỉ sau Arsenal, Man City và Liverpool.

Đây là bước nhảy vọt đáng kể so với con số 0,6% của một năm trước. Sự thay đổi tích cực này bắt nguồn từ chuỗi phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Michael Carrick ở nửa cuối mùa giải trước, tạo ra nền tảng ổn định hiếm có cho CLB.

Dù khoảng cách với nhóm dẫn đầu gồm Arsenal, Man City và Liverpool vẫn còn xa, nhưng việc “Quỷ đỏ” vượt mặt Chelsea hay Tottenham cho thấy niềm tin vào sự trở lại thực sự của đội bóng. Mùa giải mới sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng để thầy trò Carrick chứng minh họ đã thoát khỏi vị thế chật vật và sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn.

Rộ tin đồn cựu cầu thủ MU chuẩn bị gia nhập CLB Công an TP.HCM

Truyền thông và các diễn đàn bóng đá gần đây xôn xao trước thông tin tiền vệ ngôi sao Juan Mata đang nằm trong tầm ngắm của CLB Công an TP.HCM, sau khi chuyên trang Transfermarkt cập nhật tín hiệu quan trọng về thương vụ này.

Mata đi du lịch ở Suối Tiên, TP.HCM làm rộ lên tin đồn tiền vệ này gia nhập CLB Công an TP.HCM.

Thêm vào đó, việc cựu cầu thủ Chelsea và MU được bắt gặp đang đi du lịch tại TP.HCM càng khiến người hâm mộ thêm phần kỳ vọng. Ở tuổi 38 và hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Melbourne Victory, Mata sở hữu bảng thành tích vô cùng lẫy lừng với các chức vô địch Champions League, Ngoại hạng Anh, danh hiệu World Cup và Euro cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Dù phía đội chủ sân Thống Nhất chưa đưa ra xác nhận chính thức, nhưng nếu thương vụ bom tấn này thành hiện thực, đây sẽ là bản hợp đồng chấn động và là cú hích lớn đối với V.League.

HS