Xuân Hòa phát triển kinh tế trang trại bền vững

Từ vùng đất sản xuất manh mún trước đây, nhiều diện tích ở xã Xuân Hòa đã được tích tụ để hình thành các trang trại quy mô lớn. Trên diện tích 10ha, mô hình “đa cây, đa con” của ông Hà Văn Hạnh mỗi năm đạt doanh thu khoảng 8 tỷ đồng, trở thành minh chứng cho hướng phát triển kinh tế trang trại bền vững mà địa phương đang xây dựng.

Diện tích sản xuất cây dứa gai tại trang trại của ông Hà Văn Hạnh, thôn Xuân Tân.

Năm 2017, ông Hà Văn Hạnh quyết định đầu tư phát triển trang trại tổng hợp. Trên diện tích 10ha, ông xây dựng khu chuồng chăn nuôi rộng khoảng 10.000m2, duy trì từ 10.000 đến 12.000 con gà thịt/lứa và mỗi năm xuất bán từ 3 đến 4 lứa. Ngoài ra, ông còn nuôi khoảng 100 con lợn thịt/lứa, khoảng 2.000 con vịt, ngan/lứa; đồng thời trồng bưởi Diễn, dứa gai, mía, sắn dây... Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn VietGAP, cây trồng, vật nuôi của gia đình ông Hạnh luôn sinh trưởng, phát triển tốt. Sản phẩm gà thịt từ trang trại luôn được thị trường ưa chuộng nên đầu ra ổn định. Doanh thu đạt khoảng 8 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trên 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho khoảng 10 lao động với thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng.

Ông Hạnh cho biết: “Để sản phẩm của trang trại ngày càng chất lượng, lại có hiệu quả kinh tế cao, tôi phải duy trì diện tích trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng công nghệ cao, bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng xây dựng thương hiệu để các sản phẩm có sức cạnh tranh, tiêu thụ tốt trên thị trường”.

Hiện nay, trên địa bàn xã Xuân Hòa có hơn 30 trang trại, gia trại tổng hợp trồng trọt và chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Các trang trại, gia trại chủ yếu chăn nuôi gia cầm và lợn, theo hình thức tự chủ hoặc liên kết gia công với doanh nghiệp. Phần lớn các trang trại đã có ý thức trong việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Theo thống kê sơ bộ, trên 90% trang trại gia cầm sử dụng đệm lót sinh học; trên 70% trang trại chăn nuôi lợn có hệ thống biogas; một số trang trại chủ động xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học. Việc chấp hành công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật của các trang trại được thực hiện đảm bảo quy định. Những con số ấy cho thấy các chủ trang trại không chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh tế mà còn từng bước thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn và thân thiện với môi trường.

Cùng với sự chủ động của người dân, UBND xã Xuân Hòa tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm việc thu gom, xử lý chất thải, đầu tư hệ thống xử lý phù hợp với quy mô sản xuất, duy trì vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng định kỳ và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Ông Hà Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, khẳng định: “Hoạt động của các trang trại trên địa bàn đã và đang mang lại nhiều lợi ích quan trọng về kinh tế cho người dân và địa phương. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, địa phương đã và đang hỗ trợ chủ trang trại tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất; đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị kinh doanh; đẩy mạnh áp dụng khoa học - công nghệ, sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nhiều trang trại đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như VietGAP, HACCP... Đồng thời, hỗ trợ các chủ trang trại xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm”.

Từ những mô hình sản xuất hiệu quả, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương trong quy hoạch, hỗ trợ kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kinh tế trang trại ở Xuân Hòa đang phát triển theo hướng bền vững. Đây không chỉ là động lực nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và có sức cạnh tranh.

Bài và ảnh: Lê Hòa