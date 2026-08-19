Thanh Hóa tham gia 5 gian hàng tại Hội chợ xúc tiến thương mại HTX khu vực miền Bắc

Tại Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX khu vực miền Bắc 2026 tổ chức tại Hà Nội, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tham gia 5 gian hàng giới thiệu hàng chục sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tiêu biểu của các HTX trong tỉnh.

Khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX tại khu vực miền Bắc năm 2026. Ảnh: vnbusiness.vn

Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX khu vực miền Bắc 2026 là sự kiện thường niên do Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) và UBND TP Hà Nội tổ chức. Sự kiện năm nay diễn ra từ 18/8-23/8, với 130 gian hàng của 30 liên minh HTX tỉnh, thành phố trong khu vực. Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng gồm: nông sản tươi, thực phẩm chế biến, dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP.

Tham gia hội chợ lần này, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa có 5 gian hàng với các sản phẩm đặc trưng vùng miền, các sản phẩm OCOP, VietGAP của các 5 HTX tiêu biểu gồm: HTX nông nghiệp Mai An Tiêm (xã Nga Thắng); HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn (xã Thọ Bình); HTX Chế biến thủy sản Hải Bình (phường Hải Bình), HTX Thủ công mỹ nghệ Tân Thọ (xã Trung Chính); HTX Đầu tư Phát triển Vinaco (phường Hạc Thành).

Các HTX của tỉnh Thanh Hóa tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ.

Gian hàng của Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tham gia hội chợ.

Tham gia hội chợ không chỉ là cơ hội để các HTX trong tỉnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng vùng, miền đến người tiêu dùng cả nước, mà còn giúp các HTX nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng đô thị, tìm hiểu xu hướng thị trường, qua đó điều chỉnh sản phẩm, mẫu mã, quy trình sản xuất theo hướng chuyên nghiệp và phù hợp với các phân khúc khách hàng.

Lê Hòa