Xử lý 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 31/8

Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.836 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.467 trường hợp; tạm giữ 87 ôtô, 2.749 môtô và 262 phương tiện khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Ngày 31/8, ngày thứ ba của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 18.738 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp. Trong đó, qua hệ thống giám sát phát hiện 1.568 trường hợp, lập biên bản 111 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.134 trường hợp, lập biên bản 183 trường hợp.

Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.836 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.467 trường hợp; tạm giữ 87 ôtô, 2.749 môtô và 262 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe các loại 331 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.684 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ; 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 25 trường hợp quá khổ giới hạn; 135 trường hợp chở quá số người quy định; 10 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định; 148 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và 4 trường hợp vi phạm liên quan ma túy.

Trên các tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông phụ trách, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc kiểm soát 1.734 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 107 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 27 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 714 trường hợp.

Lực lượng chức năng xử lý 1 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc, phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 132 trường hợp vi phạm; trên đường sắt phát hiện, lập biên bản xử lý 63 trường hợp.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Từ 15 giờ ngày 30/8 đến 15 giờ ngày 31/8/2026, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 7 vụ (14,89%), giảm 4 người chết (15,38%) và giảm 5 người bị thương (17,24%).

Trong ngày, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đã uống rượu, bia không lái xe; tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/xu-ly-2513-truong-hop-vi-pham-nong-do-con-trong-ngay-318-post1133560.vnp