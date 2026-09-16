Kiên quyết loại bỏ hiểm họa từ vũ khí, vật liệu nổ

Thời gian qua, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), góp phần nâng cao ý thức người dân, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Người dân xã Quảng Bình tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo cho lực lượng công an.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, thời gian qua, Công an phường Bỉm Sơn đã triển khai mô hình “đổi VK, VLN, CCHT lấy mũ bảo hiểm, bình chữa cháy”. Theo đó, Công an phường đã đẩy mạnh tuyên truyền tại các tổ dân phố, trong các trường học, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát khu vực và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, từ đầu năm 2026 đến nay có 26 trường hợp công dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, được Công an phường trao tặng 15 bình chữa cháy, 11 mũ bảo hiểm nhằm động viên, khích lệ tinh thần chấp hành pháp luật. Cùng với đó, Công an phường đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp nhận, thu giữ 8 khẩu súng tự chế, 1 súng kíp, 2 khẩu súng săn, 19 viên đạn, 5 thanh kiếm, 3 dao tự chế, 8,3kg pháo không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Thời gian qua, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là việc hướng dẫn chế tạo, sử dụng, mua bán, trao đổi qua mạng xã hội và dịch vụ bưu chính trở nên phổ biến. Trước tình trạng trên, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Theo đó, lực lượng công an thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn dân cư. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm ANTT.

Cùng với đó, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tiến hành rà soát, lập danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến VK, VLN, CCHT, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí trái phép, để kiểm tra, phân loại và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Mặt khác, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, biên phòng và lực lượng công an cơ sở tranh thủ và phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản, cán bộ cốt cán trong đồng bào các dân tộc, để tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp, tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT. Đồng thời, tập trung đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính, trên các phương tiện vận tải để mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT và linh kiện lắp ráp vũ khí.

Do chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, nên ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Chỉ tính từ tháng 3 năm 2026 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã vận động, thu hồi được gần 100 khẩu súng các loại, trên 100kg thuốc nổ, 84 kíp nổ, 210 vũ khí thô sơ, 130kg pháo... Bên cạnh đó, lực lượng công an còn đấu tranh, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí; thu giữ 2 khẩu súng tự chế và 2 dao có tính sát thương cao.

Phát huy những kết quả đạt được, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với ban, ngành, địa phương để triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác quản lý, thu hồi VK, VLN, CCHT cũng như tố giác các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương