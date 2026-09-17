Nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực, hiệu quả

Đánh giá cao tính hiệu quả của các mô hình đang triển khai, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị tỉnh Thanh Hóa xây dựng cơ chế để nhân rộng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 17/9, Đoàn công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý nhà nước và tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình báo cáo kết quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác cho rằng, thời gian qua công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức thực hiện theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và những vấn đề được xã hội quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật ngày càng được chú trọng, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận pháp luật của người dân.

Thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Công tác PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù được quan tâm. Công tác trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm...

Thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã thông tin thêm một số nhiệm vụ, giải pháp tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới nhận thức và cách thức quản lý nhà nước về PBGDPL theo hướng gắn chặt hơn với tổ chức thi hành pháp luật. Chuyển mạnh tư duy từ “phổ biến được bao nhiêu” sang “người dân, doanh nghiệp tiếp cận được gì, hiểu được gì và việc tuân thủ pháp luật thay đổi như thế nào”.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đổi mới mạnh hơn nữa phương thức truyền thông chính sách và chuyển đổi số, bảo đảm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện phương pháp, bộ tiêu chí và công cụ đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng có thể lượng hóa được mức độ tiếp cận, sự thay đổi nhận thức, hành vi và tác động thực tế. Nghiên cứu xây dựng các nền tảng, cơ sở dữ liệu và học liệu pháp luật dùng chung; tránh tình trạng mỗi địa phương tự xây dựng một hệ thống, vừa tốn nguồn lực vừa thiếu khả năng kết nối.

Bên cạnh đó, Trung ương cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm phù hợp thực tiễn và yêu cầu phân cấp. Rà soát cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2023/TT-BTC, nhất là các quy định liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ nội dung chi và nguồn kinh phí thực hiện PBGDPL ở cấp xã...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả toàn diện mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh về yêu cầu của thực tiễn, cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương đề nghị tỉnh chỉ đạo kiện toàn và đưa Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp xã đi vào hoạt động thực chất hơn.

Đồng chí đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Cụ thể là các mô hình tuyên truyền pháp luật gắn với hoạt động của lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các mô hình PBGDPL thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể của Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh; các mô hình tuyên truyền pháp luật gắn với bảo đảm an toàn tại cơ sở của Công an tỉnh... Từ đó, đồng chí đề nghị tỉnh phát huy lợi thế về mạng lưới và các mô hình PBGDPL đã hình thành để xây dựng cơ chế nhân rộng có chọn lọc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong công tác truyền thông chính sách cần chuyển mạnh từ yêu cầu về số lượng sang chất lượng và hiệu quả phản hồi. Tổ chức mạng lưới truyền thông và phối hợp trợ giúp pháp lý theo đặc điểm địa bàn rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí cũng lưu ý, trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và bảo đảm nguồn lực, tỉnh cần phát huy quy mô, tiềm lực, mạng lưới các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức đại diện doanh nghiệp để mở rộng nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cũng đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa để giải quyết, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đỗ Đức