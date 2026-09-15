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Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự, an toàn xã hội

VH
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(Baothanhhoa.vn) - Từ 15/9, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 08/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 nghị định, trong đó có những nội dung đáng chú ý sửa đổi Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự, an toàn xã hội

Từ 15/9, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 08/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 nghị định, trong đó có những nội dung đáng chú ý sửa đổi Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự, an toàn xã hội

Xem chi tiết Nghị định số 347/2026/NĐ-CP tại đây

VH

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự, an toàn xã hội

Từ khóa:

#Nghị định #trật tự an toàn xã hội #vi phạm hành chính #An ninh #Quy định mới

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