Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự, an toàn xã hội

Từ 15/9, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 08/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 nghị định, trong đó có những nội dung đáng chú ý sửa đổi Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

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VH