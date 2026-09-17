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Đồn Biên phòng Quang Chiểu đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

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(Baothanhhoa.vn) - Đồn Biên phòng Quang Chiểu được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 45,261km đường biên giới với 22 mốc quốc giới, trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh, tiếp giáp với 9 bản ngoại biên thuộc 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Với địa hình rừng núi hiểm trở và nhiều đường mòn qua lại, nơi đây luôn là “điểm nóng” mà các đối tượng buôn lậu ma túy lợi dụng hoạt động.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

Đồn Biên phòng Quang Chiểu được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 45,261km đường biên giới với 22 mốc quốc giới, trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh, tiếp giáp với 9 bản ngoại biên thuộc 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Với địa hình rừng núi hiểm trở và nhiều đường mòn qua lại, nơi đây luôn là “điểm nóng” mà các đối tượng buôn lậu ma túy lợi dụng hoạt động.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Van Xay Thíp Phạ Phon, quốc tịch Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Để phòng, chống tội phạm ma túy hiệu quả, ngay từ đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã bám sát các kế hoạch phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch chuyên ngành của riêng đơn vị nhằm đấu tranh hiệu quả với tệ nạn này.

Qua công tác điều tra và bám nắm địa bàn, đơn vị đánh giá tình hình tội phạm ma túy tại khu vực phụ trách vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp với các đặc điểm nổi bật, như: Phương thức hoạt động của tội phạm ngày càng khó lường, liên tục thay đổi nhằm qua mặt lực lượng chức năng; tình trạng đối tượng trong nước móc nối với người Lào để giao dịch, cất giấu và vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới vào địa bàn vẫn diễn ra khá tinh vi và phức tạp...

Trong quá trình triển khai kế hoạch, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh, Công an xã Quang Chiểu và Công an xã Mường Chanh đấu tranh với tội phạm ma túy. Kết quả, từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã phối hợp bắt giữ, khởi tố 4 vụ, với 5 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1.571 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 31/3/2026, tại khu vực cách mốc quốc giới 294 về phía Việt Nam khoảng 300m, thuộc địa giới hành chính bản Na Hin, xã Mường Chanh, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã chủ trì phối hợp với Đội đặc nhiệm, Phòng nghiệp vụ BĐBP tỉnh, Công an xã Mường Chanh, Công an xã Quang Chiểu bắt quả tang đối tượng Phoutsavinh, sinh năm 1980, quốc tịch Lào có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1.009 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, vào lúc 4 giờ 30 phút, ngày 30/6/2026, tại khu vực cách mốc quốc giới 294 về phía Việt Nam khoảng 100m, thuộc địa giới hành chính bản Na Hin, xã Mường Chanh, đơn vị phối hợp với Đội đặc nhiệm, Phòng nghiệp vụ BĐBP tỉnh và Công an xã Mường Chanh bắt quả tang đối tượng Van Xay Thíp Phạ Phon, quốc tịch Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 138 viên ma túy tổng hợp.

Trung tá Ngô Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu, nhận định: Mặc dù đạt được kết quả đáng ghi nhận, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình từ xa, từ ngoài biên, tập trung vào các địa bàn trọng điểm. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, công an các xã Mường Chanh, Quang Chiểu, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu (nước CHDCND Lào) nhằm ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn đồn phụ trách.

Bài và ảnh: Khắc Công

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#Đồn Biên phòng Quang Chiểu #CHDCND Lào #BĐBP #xã Mường Chanh #Tội phạm ma túy #Viêng Xay #tỉnh Hủa Phăn #Đấu tranh #Mua bán trái phép chất ma túy #vận chuyển trái phép chất ma túy

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