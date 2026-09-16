Quý Lương đưa pháp luật đến gần hơn với người dân

Song hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xã Quý Lương đã tập trung đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân, thông qua việc đa dạng hóa nội dung và hình thức tiếp cận, hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng một cộng đồng kỷ cương, văn minh và an toàn.

Công an xã Quý Lương tổ chức tuyên truyền kỹ năng, kiến thức về PCCC&CNCH và phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trên địa bàn.

Xã Quý Lương có địa hình đồi núi rộng lớn, tiếp giáp tỉnh Phú Thọ và các xã Điền Lư, Bá Thước, Cẩm Thạch, Cẩm Tú. Với 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Mường, Thái), Đảng ủy và UBND xã xác định bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm và triển khai sâu rộng để giữ vững bình yên từ cơ sở. Thực tế, phần lớn các vụ vi phạm hành chính, tranh chấp đất đai, vi phạm an toàn giao thông (ATGT) hay lừa đảo trực tuyến trên địa bàn xã đều bắt nguồn từ việc người dân thiếu hiểu biết pháp luật. Khi các quy định pháp luật liên tục được cập nhật mới, việc chủ động đưa pháp luật về từng bản làng lại càng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ông Trương Văn Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Quý Lương, cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã xác định tuyên truyền PBGDPL không chỉ là nhiệm vụ riêng của cơ quan tư pháp, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các ban, ngành, đoàn thể đều được phân công tham gia theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn sát với đời sống, tập trung vào các lĩnh vực như: Luật Trật tự, ATGT đường bộ; Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC); các quy định về phòng chống tội phạm và các phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng hiện nay.

Công an là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT, ATGT, PCCC và phòng chống ma túy. Theo Thiếu tá Hà Văn Phong, Phó trưởng Công an xã Quý Lương, công tác tuyên truyền được đơn vị tổ chức bài bản, đi vào chiều sâu, bám sát đặc điểm từng vùng, từng đối tượng. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và trường học nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, Nhân dân và học sinh. Bên cạnh việc phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, công tác tuyên truyền còn được đổi mới bằng cách kết hợp linh hoạt giữa phương pháp truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin. Những nền tảng có sức lan tỏa nhanh, rộng khắp như zalo, facebook, video ngắn, infographic, bản tin điện tử hay fanpage “trợ lý ảo”... được tận dụng tối đa. Nhờ các cách làm đa dạng này, lực lượng chức năng đã vận động Nhân dân trong xã ký cam kết không vi phạm pháp luật, đồng thời khích lệ người dân tích cực phát giác, tố giác tội phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Quý Lương đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 12 buổi tại các thôn, trường học; tuyên truyền lưu động được 160 lượt; đăng tải 40 bài viết trên không gian mạng; tổ chức cho 100% các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết; tuần tra nhắc nhở hơn 90 trường hợp. Xử phạt vi phạm về trật tự công cộng 6 trường hợp; trật tự ATGT 25 trường hợp... Đồng thời, đăng tải nhiều lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến ANTT trên hệ thống loa truyền thanh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.

Có thể thấy, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan đoàn thể, công tác tuyên truyền PBGDPL tại xã Quý Lương đã mang lại những kết quả tích cực. Nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến từ “chưa biết” đến “hiểu” và “tự giác chấp hành”. Tình trạng tảo hôn, bạo lực gia đình hay những vụ việc tranh chấp đất đai nhỏ lẻ trong nội bộ Nhân dân trước đây nay đã giảm đáng kể. Hầu hết các mâu thuẫn phát sinh đều được phát hiện sớm và giải quyết triệt để ngay tại cơ sở thông qua các tổ hòa giải, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Đặc biệt, người dân đã nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, chủ động phối hợp cùng lực lượng công an giữ gìn ANTT tại các thôn.

Bài và ảnh: Tiến Đạt