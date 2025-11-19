Xu hướng quà tặng tri ân nhà giáo năm nay

Cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đi dọc các tuyến phố lớn tại phường Hạc Thành như Lê Hoàn, Triệu Quốc Đạt... dễ dàng bắt gặp không khí mua sắm nhộn nhịp, tấp nập của người dân. Mùa tri ân năm nay, thị trường hoa và quà tặng tại Thanh Hóa tiếp tục cho thấy sự đa dạng, phong phú về mẫu mã, đồng thời ghi nhận xu hướng các sản phẩm quà tặng thiết thực đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng.

Các loại hoa tươi, hoa sáp vẫn là lựa chọn hàng đầu của phụ huynh và học sinh dịp lễ tri ân nhà giáo năm nay.

Theo ghi nhận tại các cửa hàng hoa trên tuyến đường Triệu Quốc Đạt, giá các loại hoa tươi trong dịp 20/11 năm nay tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Nhiều chủ cửa hàng chia sẻ giá hoa năm nay cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng nhu cầu của khách hàng vẫn rất lớn. Hoa nội địa và hoa nhập khẩu được bày bán với nhiều kiểu dáng, màu sắc, trong đó mức giá dao động phổ biến từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng cho mỗi bó hoặc lẵng hoa, tùy thuộc vào mẫu thiết kế và loại hoa khách yêu cầu.

Chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên cửa hàng hoa Moon Decor cho biết: “Khoảng giá bán chạy nhất là từ 400.000 đến 800.000 đồng. Khách đặt những lẵng lớn thường liên hệ từ trước để chúng tôi chuẩn bị hoa và phụ kiện đầy đủ".

Chị cũng chia sẻ rằng năm nay khách hàng đặc biệt chuộng hoa tươi, khiến cửa hàng luôn trong tình trạng bận rộn. “Phụ huynh đặt rất sớm, nhiều người đặt trước cả tuần. Vì lượng đơn lớn nên chúng tôi phải nhập hoa tươi sớm hơn mọi năm và thuê thêm nhân viên gói hoa để kịp trả đơn”, chị Hương nói.

Cùng chung tình trạng quá tải, ông Trần Xuân Thư, chủ cửa hàng hoa tươi Xuân Thư cho biết: "Vào dịp 20/11, đa phần phụ huynh bận đi làm nên thường chỉ có thời gian mua hoa vào buổi tối hoặc đặt online. Vì thế, năm nay chúng tôi đã đẩy mạnh quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội, cho phép khách đặt trước để giảm thời gian chờ đợi và tránh ùn tắc tại cửa hàng".

Bên cạnh những bó hoa tươi truyền thống, giỏ quà kết hợp giữa hoa tươi và trái cây tiếp tục là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ sự độc đáo, bắt mắt và mang tính thực tế cao. Tùy vào loại hoa, loại trái cây và mức độ trang trí, mỗi giỏ hoa quả có giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Những giỏ hoa quả này sử dụng chủ yếu là các loại hoa nhập khẩu như hoa hồng nhung, cẩm tú cầu, hoa hướng dương... cùng với các loại quả như nho xanh Nam Phi, nho sữa Hàn Quốc, táo Envy New Zealand, cherry Australia...

Nhiều tiểu thương cho biết, khách hàng thường chuộng lẵng hoa quả nhập khẩu vì mẫu mã đẹp, thời gian bảo quản lâu hơn, phù hợp làm quà tặng. “Do hầu hết đều là trái cây nhập khẩu nên giá thành sẽ cao hơn so với giỏ hoa quả nội địa. Hiện tại cửa hàng tôi đang đóng thêm khoảng 15 giỏ để trả khách đặt trước”, chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, tiểu thương tại chợ Vườn Hoa chia sẻ.

Bên cạnh đó, thị trường quà tặng 20/11 năm nay ghi nhận xu hướng người dân ưu tiên lựa chọn những món quà tặng thiết thực, có tính ứng dụng cao. Nhiều phụ huynh cho rằng quà có thể sử dụng lâu dài là cách thể hiện sự chu đáo, quan tâm và biết ơn đối với thầy cô. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh ở phường Hàm Rồng cho biết: “Tôi nghĩ món quà thiết thực không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân mà còn giúp giáo viên sử dụng trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Năm nay, tôi giúp con chọn một chiếc cặp sách để tặng cô và các con cũng tự tay trang trí thiệp và viết lời cảm ơn chân thành gửi đến cô giáo".

Ngoài túi xách, các sản phẩm như mỹ phẩm, đồ chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân... cũng được nhiều người lựa chọn vì mang tính tiện dụng, phù hợp với nhu cầu của giáo viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Đón đầu xu hướng lựa chọn quà tặng thiết thực, nhiều hệ thống nhà sách tại Thanh Hóa đã thiết kế các hộp quà tặng nhỏ gọn, trang nhã bao gồm nến thơm, tinh dầu, sổ tay, bút viết cao cấp... Các set quà được bày biện đẹp mắt, đóng hộp sang trọng, phù hợp để tặng cho thầy, cô giáo. Mức giá của loại quà này dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Một số nhà sách còn tặng kèm thiệp viết lời tri ân, thậm chí cung cấp dịch vụ khắc chữ theo yêu cầu để tăng sự cá nhân hóa cho mỗi món quà.

Nhu cầu tặng quà không chỉ dừng lại ở hình thức mà đang hướng đến tính tiện dụng, độ bền và sự phù hợp với đời sống của người được tặng. Từ giỏ trái cây, túi xách, mỹ phẩm đến những hộp quà nhỏ xinh tại nhà sách... tất cả phản ánh xu hướng tri ân hiện đại nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống.

Bài và ảnh: Phương Đỗ