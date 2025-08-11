Xóa nhà tạm, nhà dột nát: 27/34 tỉnh, thành phố đã “về đích”

Trong tuần qua, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc đã có thêm những tín hiệu tích cực khi 4 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Ninh Bình, Đà Nẵng và Đắk Lắk đồng loạt báo cáo đã hoàn thành 100% việc khởi công xây dựng các ngôi nhà thay thế cho những căn nhà tạm bợ, thiếu an toàn.

Mặc dù vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhưng với những kết quả đạt được, chương trình đã chứng minh được tính khả thi và hiệu quả, mang lại hy vọng cho hàng triệu người dân trên cả nước.

Cụ thể, theo thông tin từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tính đến sáng ngày 11/8/2025, cả nước đã có tổng cộng 27/34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, đạt tỷ lệ 79,4%. Đây là một bước tiến đáng kể trong việc thực hiện chương trình quốc gia, không chỉ giúp cải thiện chất lượng sống cho hàng trăm nghìn hộ gia đình mà còn tạo ra một diện mạo mới cho các khu vực nông thôn, miền núi, những nơi có số lượng nhà tạm, nhà dột nát lớn.

Chương trình đã thể hiện sự nỗ lực đồng bộ của các cấp chính quyền và sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cũng như sự chung tay của cộng đồng.

Theo VGP