Tòa án hai cấp khẩn trương triển khai nhiệm vụ năm công tác 2026

Những thành tựu đạt được trong năm 2025 đã tạo động lực mạnh mẽ, khí thế sôi nổi, cổ vũ cán bộ, công chức tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa thi đua hoàn thành nhiệm vụ mới ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác 2026.

Một phiên tòa xét xử đối tượng hình sự cộm cán, được Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức công khai.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025 trong bối cảnh có nhiều thách thức, khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể cán bộ, công chức, Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã nỗ lực, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong năm (từ 1/10/2024 đến 30/9/2025), tòa án hai cấp đã giải quyết được 12.926 vụ việc trong tổng số 13.637 vụ việc thụ lý, đạt tỷ lệ 94,7% (cao hơn năm trước 4,5%). Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, bị sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn nhiều so với mức quy định. Tình trạng án quá hạn luật định, án tuyên không rõ ràng cơ bản được khắc phục. Đáng chú ý, tỷ lệ giải quyết án dân sự vượt 9%, án hành chính vượt 22,25% so với chỉ tiêu Quốc hội giao, là kết quả nổi bật chưa từng có trong nhiều năm qua của tòa án hai cấp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tòa đã hòa giải thành 6.786 vụ, đạt tỷ lệ 67,8%, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Với thành tích này, Tòa án Nhân dân tỉnh đã được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua”.

Thẩm phán Đỗ Thế Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh cho biết, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặt ra những yêu cầu và trọng trách mới cho ngành tòa án. Với phương châm hành động là “Đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm công tác 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tòa án hai cấp tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội và Tòa án Nhân dân tối cao giao. Trong đó chú trọng xây dựng Đảng và tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường giáo dục chính trị, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án có chuyên môn sâu, bản lĩnh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Thực hiện cải cách tư pháp và chuyển đổi số toàn diện. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc, đảm bảo phán quyết đúng pháp luật, “thấu tình - đạt lý”, khách quan, nghiêm minh và nhân văn...

Theo đó, từ ngày 1/10 đến nay, các tòa chuyên môn và tòa khu vực đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết án. Trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao tinh thần, trách nhiệm “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” trong mỗi cán bộ, công chức, nhất là những công chức giữ chức danh tư pháp. Thực hiện phân công án ngẫu nhiên và giao chỉ tiêu giải quyết án cho từng thẩm phán. Đồng thời thương xuyên giao ban nắm bắt tiến độ, kịp thời tháo gỡ, vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án.

Với tinh thần khẩn trương, ngay trong đầu năm công tác, Tòa án Nhân dân tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng trong đánh giá chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử công khai nhiều vụ án hình sự được dư luận quan tâm. Như xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vi (Vi Ngộ) cùng đồng phạm với các tội danh trốn thuế, hối lộ... Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng theo hướng thực chất. Các phán quyết đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan, sai, không bỏ lọt tội phạm.

Tại Tòa án Nhân dân khu vực 10, sau khi hoàn thành chuyển trụ sở làm việc từ thị trấn Thường Xuân cũ về xã Xuân Dương cũ, cán bộ, công chức, người lao động đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ của năm công tác 2026 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Thẩm phán Lê Xuân Vinh, Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 10 cho biết: "Bám sát phương châm hành động của tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa, năm 2026, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án. Đồng thời triển khai các phong trào thi đua “Vì công lý”, cải cách tư pháp và chuyển đổi số toàn diện, tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu lưc, hiệu quả hoạt động của tòa án, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi có công việc liên quan đến tòa án.

Ngoài xét xử, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 175 vụ, việc trong gần 500 vụ, việc thụ lý, ngay trong những tháng đầu của năm công tác 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 4 đã tổ chức thành công phiên tòa giả định lưu động xét xử vụ án hình sự vi phạm quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với sự tham gia của đông đảo ngư dân phường Sầm Sơn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền rộng rãi kiến thức pháp luật về chống khai thác IUU cũng như tầm quan trọng của các thiết bị điện tử trên tàu cá đến đông đảo ngư dân. Thông qua phiên tòa cũng khẳng định, hành vi khai thác IUU không còn chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính mà sẽ bị xử lý bằng biện pháp hình sự nghiêm khắc.

Thẩm phán Lê Văn Hồng, Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 4, cho biết: Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2026, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ, việc. Trong đó chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, tạo điều kiện để các bên đương sự tự định đoạt tranh chấp. Đồng thời chú trọng chuyển đổi số; động viên cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao...

Bài và ảnh: Đồng Thành