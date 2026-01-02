Ngày 2/1, phát hiện 3.373 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 11.285 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 3.373 trường hợp...

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 2/1, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 41 người, bị thương 56 người.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ (1,43%), giảm 03 người chết (6,82%), tăng 8 người bị thương (16,67%). Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong ngày, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 11.285 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 82 xe ôtô, 3.633 xe môtô, 102 phương tiện khác; tước 423 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.114 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn có 3.373 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.670 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 71 trường hợp; quá khổ giới hạn 15 trường hợp; chở quá số người quy định 53 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 2 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 58 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 7 trường hợp.

Liên quan đến công tác cấp đổi giấy phép lái xe, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, trong ngày đã tiếp nhận 866 hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe, trong đó số hồ sơ tiếp nhận qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 414, tiếp nhận trực tiếp 452 hồ sơ.

Đến thời điểm này có trên 3,74 triệu tài khoản đăng ký sử dụng ứng dụng VneTraffic, trong đó tài khoản mức 1 là 877,27 nghìn; tài khoản mức 2 là 2,87 triệu tài khoản./.

Chu Thanh Vân/TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ngay-21-phat-hien-3373-truong-hop-vi-pham-nong-do-con-post1086301.vnp