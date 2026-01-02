Bộ GD&ĐT phản hồi thông tin xuyên tạc về sách giáo khoa môn Lịch sử-Địa lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc cho rằng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung - phong trào Tây Sơn là bóp méo thông tin và vu khống có chủ đích.

Sách giáo khoa Lịch sử-Địa lý lớp 5 bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống."

Chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phản hồi về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử-Địa lý lớp 5 (bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”).

Cụ thể, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống,” tạo ra những đánh giá sai lệch về nội dung của bộ sách. Điều này có thể tạo ra sự lo lắng, nghi ngờ chất lượng bộ sách, gây hoang mang xã hội, ảnh hưởng tới chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Trong đó, tiêu biểu là thông tin: Sách giáo khoa Lịch sử-Địa lý lớp 5 chỉ có nội dung dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) nhưng không dạy về Quang Trung - phong trào Tây Sơn; từ đó, đi đến phủ nhận vô căn cứ nội dung lịch sử trong sách giáo khoa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát và kết quả cho thấy: Nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống, xuyên suốt các lớp học như lớp 4 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 7 (môn Lịch sử), lớp 8 (môn Lịch sử).

Nội dung dạy học về nhà Nguyễn với tư cách là một triều đại được thể hiện khách quan, đầy đủ. Trong đó, nội dung về Nguyễn Ánh được bố trí theo mạch logic lịch sử ở lớp 5 (môn Lịch sử và Địa lý), lớp 7 và lớp 8 (môn Lịch sử).

Việc bố trí các nội dung trên trong bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” phù hợp với logic tiến trình lịch sử, phù hợp với mục tiêu và đặc điểm tâm lý lứa tuổi, thể hiện đúng quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (không tiếp cận lịch sử theo hướng thần tượng hóa hay phán xét đạo đức cá nhân; đặt nhân vật và sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể; bảo đảm tính khoa học, khách quan, cân bằng trong giáo dục lịch sử).

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Việc cho rằng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung - phong trào Tây Sơn là bóp méo thông tin và vu khống có chủ đích; việc sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 học bài “Sự ra đời của nhà Nguyễn” là phù hợp với mạch lịch sử và mục tiêu chương trình, không thể tách rời khỏi tổng thể nội dung đã học ở các lớp trước và sẽ tiếp tục học ở các lớp sau.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng, phát tán các thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), nhằm bảo đảm an ninh chính trị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bộ cũng đề nghị người dân không chia sẻ thông tin nêu trên, không đưa ra các bình luận thiếu căn cứ, cơ sở liên quan đến nội dung này./.

Việt Hà/Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-gddt-phan-hoi-thong-tin-xuyen-tac-ve-sach-giao-khoa-mon-lich-su-dia-ly-post1086315.vnp