Hợp Tiến tất bật vào xuân

Những ngày cuối năm, khi gió xuân bắt đầu se lạnh trên từng thửa ruộng, vườn bãi của xã Hợp Tiến đã trở nên rộn ràng. Những vườn đào, quất đang vào độ đẹp nhất, người dân tất bật chăm cây, chỉnh dáng, “canh” hoa, giữ quả - gửi vào đó niềm mong đợi về một mùa tết đủ đầy.

Ông Lê Như Sơn, thôn Đông Thành chăm sóc vườn đào.

Ngay từ sáng sớm, tại thôn Đông Thành không khí lao động tại các vườn đào đã tất bật. Người xới đất, đánh bầu, người tỉa cành, uốn thế. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng máy, tiếng cắt cành tạo nên một bức tranh lao động rộn ràng, tươi vui. Ông Lê Như Sơn, một trong những hộ trồng đào lâu năm của xã có vườn đào rộng hơn 5.000m2 với hơn 1.000 gốc đào thế. Vừa tỉ mẩn xới đất, tỉa lá, ông Sơn chia sẻ: “Hơn nửa tháng nay, gia đình tôi phải theo dõi thời tiết, nhìn cây để đôn đảo bầu, cắt tỉa cành, lá, tưới, chăm sóc cây để ra nụ khỏe, đẹp đúng vào tết để giao cho khách đặt. Năm nay do mưa lũ, vườn đào nhà tôi bị chết 400 gốc. Do đó, tôi đã phải trả lại tiền đặt cây cho khách. Để chuẩn bị cho năm sau, gia đình tôi đang trồng thêm hơn 700 gốc”.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trồng đào, ông Sơn chia sẻ: “Trồng đào phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Từ lúc trồng, ghép cành, làm gốc, cắt tỉa lá đều phải đúng thời điểm thì cây mới khỏe, hoa to đẹp. Như trồng cây thì phải qua tiết đông chí, khi đó đến lập xuân cây sẽ nảy mầm, việc chăm tưới sẽ thuận lợi”.

Nằm giữa thôn, vườn đào hơn 5.000m2 của gia đình ông Trần Văn Đĩnh đang độ căng tràn nhựa sống. Vườn đào nhà ông Đĩnh có hơn 600 gốc đào thế và 6.000 đào giống. Vườn đào nhà ông năm nay khá đẹp, khỏe nên từ tháng 10 đã có nhiều khách đến đặt mua. Khoảng 1 tháng trở lại đây, hai vợ chồng ông đang dồn lực chăm cây để giao khách. Tỉ mẩn xới đất, chăm cây, ông Đĩnh chia sẻ: “Thời điểm này là quan trọng nhất. Chỉ cần cảm nhận sai thời tiết, sự phát triển của cây là hoa có thể nở sớm hoặc muộn không vào tết. Từ khoảng tháng 9, tôi đã đánh đảo bầu và nay đã bo bầu xong. Chờ đến giữa tháng 11 âm lịch sẽ hái lá, chăm bón để trổ nụ to khỏe đúng vào tết".

Ông Đĩnh cũng cho biết, vườn đào nhà ông năm nay dự kiến sẽ đem lại lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng. Ngoài ra, ông đã chọn khoảng 30 cây đẹp để tham gia hội chợ hoa đào của xã với hy vọng quảng bá vườn đào nhà mình và đào của địa phương.

Công việc trong vườn đào những ngày này không chỉ là tỉa cành, mà còn là “canh trời”. Theo kinh nghiệm của người trồng đào Hợp Tiến, nếu trời rét sâu kéo dài, phải chủ động che gốc, hạn chế tưới nước để giữ nụ. Nếu trời ấm lên phải tăng cường tưới, thậm chí tuốt bớt lá để hoa kịp bung đúng dịp. Mỗi thao tác đều đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng, bởi cả năm trông chờ vào mấy ngày tết.

Không riêng gì đào, những vườn quất cũng đang bước vào giai đoạn quyết định. Tại khu vực trồng quất ở thôn 3, luôn nhộn nhịp người qua lại. Gia đình anh Trần Văn Phúc một trong những hộ trồng quất lâu năm của xã, năm nay chăm sóc khoảng 1.000 gốc quất cảnh. Anh chia sẻ: “Quất đẹp vào tết được hay không phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm này. Phải theo dõi thời tiết từng ngày, điều chỉnh nước tưới, bón phân hợp lý để quả chín đều, lá xanh bền đến hết tết”.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn quất, anh Phúc chia sẻ: “Quất đẹp không phải ở nhiều quả, mà là quả phải đều, tán phải tròn, lá phải xanh bền đến sau tết. Muốn vậy, phải chăm từ rất sớm”. Theo anh, ngay từ sau tết năm trước, cây quất đã được cắt tỉa, tạo tán, nuôi mầm. Giai đoạn ra hoa, người trồng phải theo dõi chặt chẽ, loại bỏ hoa nở sớm, giữ lại lứa hoa chính để quả chín đồng loạt. Khi quả đã hình thành, việc tưới nước, bón phân được điều chỉnh rất cẩn trọng để giữ cho lá xanh tự nhiên, quả lên màu vàng đều mà không bị bong cuống, rụng sớm. Phòng trừ sâu bệnh cũng là khâu không thể xem nhẹ. Người trồng thường xuyên kiểm tra mặt dưới lá, thân cây để phát hiện sớm rệp, sâu. Do đó, từ hơn 3 tháng nay, anh Phúc thường xuyên có mặt tại vườn để chăm cây, tỉa lá, quả để cho ra sản phẩm ưng ý nhất.

Trồng đào, quất bán tết ở Hợp Tiến đã trở thành định hướng và xu hướng phát triển kinh tế của địa phương. Đến nay, toàn xã có 600 hộ trồng đào, quất với diện tích 87,65ha, trong đó có gần 50ha trồng đào, tập trung ở các thôn Đông Thành, Tiến Thành... Xã đã hình thành và duy trì 4 làng nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh với 200 hộ tham gia, tạo việc làm cho hơn 400 lao động trên địa bàn.

Để phát triển đào, quất theo hướng bền vững, gắn với xây dựng thương hiệu, xã Hợp Tiến định hướng sẽ tiếp tục duy trì làng nghề, mở các lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ của địa phương, trong tỉnh.

Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hợp Tiến Lê Thị Chinh cho biết: “Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, xã sẽ tổ chức hội chợ hoa đào, cây cảnh trong khoảng 1 tuần. Hội chợ sẽ được đầu tư, tổ chức chuyên nghiệp, từng bước đưa các sản phẩm hoa, cây cảnh trở thành sản phẩm du lịch văn hóa có thương hiệu của xã”.

Tết đang đến gần. Trên những vườn đào, quất xã Hợp Tiến, sắc xuân đang dần hiện hữu. Từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, đào, quất không chỉ mang hương sắc mùa xuân đến mỗi gia đình, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho xã Hợp Tiến.

Bài và ảnh: Thùy Linh