Xóa 2 lối đi dân sinh tự mở có nguy cơ cao mất an toàn đường sắt

Ngày 26/5, Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh và UBND xã Thắng Lợi tổ chức rào đóng 2 lối đi dân sinh tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam có nguy cơ cao mất an toàn đường sắt.

Công ty CP đường sắt Thanh Hóa rào đóng lối đi dân sinh tại Km193+625 thuộc xã Thắng Lợi.

Hai lối đi dân sinh tự mở thuộc địa bàn xã Thắng Lợi được rào đóng đó là: Km192+995 và Km193+625. Đây là các lối đi nằm ở vị trí đường cong, cua, khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Ông Vũ Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thắng Lợi cho biết: trước khi tổ chức rào đóng, chính quyền đã phối hợp với Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa và lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường sắt, từ đó đồng thuận với chủ trương đóng lối đi dân sinh. Mặt khác, địa phương cũng tích cực hướng dẫn người dân thay đổi thói quen di chuyển tại các đường ngang hợp pháp.

Thanh Hóa có trên 103km tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua. Tính đến tháng 1/2026, trên tuyến vẫn còn 53 lối đi tự mở.

Các lối đi tự phát, dù thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do không bảo đảm tầm nhìn, thiếu hệ thống cảnh báo, nhất là vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý hành lang giao thông đường sắt.

Ông Phạm Bá Tuyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có tuyến đường sắt đi qua xóa bỏ hoàn toàn được 6 lối đi tự mở thuộc địa bàn các phường, xã: Quang Trung, Triệu Lộc, Trung Chính... Trên toàn tuyến không phát sinh tình trạng mở lại các lối đi dân sinh đã rào đóng.

Từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền để người dân đồng thuận thống nhất cao chủ trương xóa lối đi dân sinh qua đường sắt; phấn đấu, rào đóng, xóa bỏ thêm 17 đến 20 lối đi dân sinh; đồng thời tổ chức thu hẹp 2 lối đi dân sinh tại Km190+ 080 và Km190+320.

Khánh Huyền