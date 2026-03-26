Xe điện tiêu thụ mạnh giữa biến động giá xăng dầu

Giá xăng dầu tăng cao trong thời gian vừa qua đã thúc đẩy thị trường xe ô tô, xe máy điện trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tại thị trường Thanh Hóa, người tiêu dùng đã tìm mua xe điện nhiều hơn nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, vì thế, doanh số mặt hàng này đã tăng vọt.

Các đại lý xe máy điện Vinfast nhập số lượng lớn hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Chi phí nhiên liệu tăng khiến không ít người cân nhắc các giải pháp di chuyển tiết kiệm hơn. Trong đó, có phương án lựa chọn xe điện được nhiều người tiêu dùng trong tỉnh ưu tiên lựa chọn.

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát triển nhiều đại lý ô tô điện như: Vinfast, BYD, Hàn Quốc... Trong thời điểm giá xăng dầu tăng cao như hiện nay, tâm lý khách hàng đang chuyển dần sang dòng xe điện, lượng xe bán ra của các đơn vị tăng từ 30-40%.

Anh Trần Tuấn Anh, phường Hạc Thành tìm hiểu mua xe ô điện.

Theo kế hoạch ban đầu, ra Tết anh Trần Tuấn Anh, phường Hạc Thành sẽ mua 1 chiếc xe ô tô xăng để đi làm. Tuy nhiên, khi thấy giá xăng tăng, anh đã cân nhắc lại và quyết định mua 1 chiếc xe ô tô điện BYD với mức tiền phù hợp.

Anh Tuấn Anh chia sẻ: Tính chất công việc của tôi đi làm hằng ngày phải di chuyển đoạn đường khá xa từ 60-70km, nên rất tốn xăng. Với giá hiện tại, trung bình 1km nếu đi xe xăng tôi sẽ phải chi phí hết khoảng 2 nghìn đồng, nhưng đi xe điện tôi chỉ mất khoảng 700 đồng. Giá xăng tăng và không biết khi nào sẽ ổn định trở lại nên tôi quyết định chuyển sang mua xe ô tô điện để tiết kiệm hơn”.

Cũng như ô tô điện, từ khi xăng dầu tăng giá, xe máy điện cũng đang được người tiêu dùng trong tỉnh lựa chọn mua khá nhiều. Vì xe máy điện có mức giá vừa phải nên nhiều người dân mua thêm để đi lại thay xe xăng.

Ghi nhận tại một số điểm kinh doanh xe máy điện trên địa bàn, lượng xe máy điện bán ra trong 2 tuần qua tăng từ 70-100% so với thời điểm xăng chưa tăng giá. Các dòng xe máy điện như Vinfast, Yadea, Honda, Yamaha... đang được khách hàng lựa chọn nhiều nhất.

Để hỗ trợ kích cầu tiêu thụ, các hãng xe đã và đang tung ra nhiều chương trình ưu đãi trong thời điểm này như: “Thu xe cũ - Đổi xe điện”; miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho dòng xe pin thuê giảm trực tiếp từ 1-3 triệu đồng/ xe, hỗ trợ trả góp không đồng...

Nhân viên cửa hàng xe máy điện Yadea Thanh Hoa tư vấn các dòng xe cho khách hàng.

Chị Cù Thị Quỳnh Anh, Giám đốc cửa hàng xe máy điện Yadea Thanh Hoa cho biết: “Cửa hàng hiện phân phối nhiều dòng xe máy điện dành cho các nhóm khách hàng khác nhau, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm. So với thời điểm trước khi giá xăng dầu tăng, những ngày qua, lượng khách hàng đến tìm hiểu, mua xe máy điện tăng gấp 2-3 lần. Nhiều hôm chúng tôi không còn kịp nhập xe về để bán, do nhu cầu cao cả nước. Trong đó, các dòng xe máy điện giá từ 17-30 triệu đồng/chiếc được nhiều khách hàng quan tâm nhiều. Chúng tôi đang tiếp tục nhập thêm các dòng xe khác nhau để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.

Thực tế cho thấy, thị trường xe điện trở nên sôi động hơn nhờ ưu điểm chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với xe xăng, mang lại giải pháp thay thế kinh tế. Các dòng xe điện với mức giá từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp khách hàng. Trước những tác động từ giá xăng dầu tăng cao và vấn đề môi trường, doanh số tiêu thụ xe máy điện tại Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng được dự đoán sẽ sớm vượt qua xe xăng.

Mặc dù xe điện có nhiều ưu điểm, tuy nhiên, người tiêu dùng nên tìm hiểu để quyết định mua dựa trên nhu cầu thực tế sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chạy theo xu hướng. Bên cạnh đó, người dân nên mua xe tại các đại lý, cửa hàng chính hãng, uy tín nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, có chế độ bảo hành, bảo trì chính thức.

Hương Hạnh