Đồng hành cùng nông dân tiêu thụ dứa

Trước tình trạng dứa vào vụ thu hoạch rộ, giá cả bấp bênh, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp Hội Nông dân xã, phường trên địa bàn tỉnh kết nối với các vùng sản xuất, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cùng Hội Nông dân phường Đông Tiến hỗ trợ tiêu thụ gần 3 tấn dứa cho bà con nông dân.

Qua kiểm tra thực tế của Hội nông dân tỉnh, tại phường Bỉm Sơn và xã Vân Du - 2 địa phương trồng dứa lớn của tỉnh, đang bước vào vụ thu hoạch tập trung, sản lượng dứa lớn, nông dân đối mặt với nguy cơ khó tiêu thụ... Do vậy, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng hội viên trên địa bàn kêu gọi, chung tay hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Thông qua nhiều hình thức linh hoạt như tuyên truyền trực tiếp, kết nối với các đầu mối và chia sẻ thông tin rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, phong trào “Hỗ trợ tiêu thụ nông sản” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng.

Hội nông dân phường Quảng Phú hỗ trợ nông dân tiêu thụ dứa.

Trong 2 ngày 28 - 29/5, Hội nông dân các phường, xã Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Tiến, Hàm Rồng, Tân Ninh, Triệu Sơn, Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Thường Xuân... đã nhập dứa về, tổ chức các điểm bán trực tiếp cho người dân.

Pano quảng bá hỗ trợ nông dân tiêu thụ dứa của Hội nông dân phường Hạc Thành.

Để hỗ trợ nông dân vùng dứa thu hoạch giảm bớt khó khăn, Hội Nông dân các xã, phường đã huy động các hộ nông dân trên địa bàn giúp các hộ trồng thu hoạch dứa vào ban đêm. Đồng thời, kêu gọi các hộ kinh doanh vận tải hỗ trợ phương tiện vận chuyển dứa đến các điểm tiêu thụ. Cán bộ Hội cũng trực tiếp đồng hành, hỗ trợ bà con trong quá trình thu hoạch, vận chuyển và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh đi thăm vùng sản xuất dứa phường Bỉm Sơn.

Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng trên 3.000ha dứa, tập trung ở các xã như: Hà Long, Nguyệt Ấn, Vân Du và phường Bỉm Sơn... Chỉ trong 2 ngày 28-29/5, các Hội nông dân cấp xã đã hỗ trợ nông dân vùng trồng dứa tiêu thụ được hơn 15 tấn với mức giá công khai 7.000 đồng/kg.

Hội nông dân các xã, phường tích cực đưa dứa về các điểm bán tiêu thụ cho nông dân.

Việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản là một trong những chương trình quan trọng, được các cấp Hội nông dân trong tỉnh quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, mà còn khẳng định vai trò cầu nối vững chắc của tổ chức Hội Nông dân tiếp sức cùng nông dân vượt qua khó khăn, sản xuất bền vững.

Nông dân phường Bỉm Sơn thu hạch dứa.

Theo kế hoạch, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa sẽ chủ động đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, tiếp tục sát cánh cùng bà con phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập bền vững cho nông dân.

Hương Hạnh