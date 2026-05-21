Nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản

Sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm nhà ở thương mại, đất nền, nhà ở xã hội, cùng mức tăng trưởng cao của nền kinh tế đã tạo thêm sức hấp dẫn của thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Một góc Dự án Heragon City Nam Ngạn (phường Hàm Rồng). Ảnh: Đồng Thành

Sau thời gian khẩn trương thi công các hạng mục công trình, nhiều chủ đầu tư đã tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm bất động sản theo hướng giá trị thực, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người mua. Như mới đây, Dự án Heragon City Nam Ngạn (phường Hàm Rồng) đã “chào hàng” với nhiều sản phẩm có sức hấp dẫn cao. Đây là dự án khu đô thị hiện đại với diện tích gần 60ha, nằm ven sông Mã, được quy hoạch bài bản với không gian sống xanh, thoáng đãng và hệ thống tiện ích đồng bộ. Trong khi đó, khu dự án lại nằm ở khu vực trung tâm kết nối giao thương, hạ tầng đồng bộ, có nhiều tiềm năng tăng sinh lời. Do vậy, bất động sản tại đây đang thu hút nhiều nhà đầu tư và người dân quan tâm tìm hiểu.

Cách đó không xa, tại dự án Vinhomes Star City (phường Hạc Thành), sau 2 khu cao tầng The Kyoto và K-Park Avenue “cháy hàng”, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP cũng đã giới thiệu đến nhà đầu tư khu căn hộ The Sentosa. Lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế của Singapore, khu căn hộ này có nhiều tiện ích theo chuẩn nghỉ dưỡng, như công viên vườn trên cao, tổ hợp hồ bơi nhiệt đới, khu thể thao, quảng trường, lại nằm ở vị trí giao nhau giữa Đại lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng. Thêm vào đó, chính sách bán hàng có nhiều ưu đãi, nên khu căn hộ cao cấp này đang được nhiều nhà đầu tư tìm hiểu.

Trên địa bàn phường Nguyệt Viên, sau thời gian gấp rút thi công, Dự án Khu đô thị Eurowindow Light City cũng đang được quảng bá rầm rộ trên thị trường. Dự án có quy mô khoảng 176ha, với tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng tại khu vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển đô thị hiện đại gắn với cảnh quan tự nhiên. Điểm nhấn nổi bật của dự án là Đại lộ Ánh sáng Di sản cùng công viên Ánh sáng tương tác, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Đông Sơn với các biểu tượng như mặt trời, chim lạc, trống đồng. Không gian này được kỳ vọng trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và trải nghiệm mới cho người dân, đồng thời góp phần tạo dấu ấn kiến trúc đặc trưng cho đô thị Thanh Hóa.

Nguồn cung thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm nay còn thêm dồi dào, hấp dẫn bởi hàng loạt dự án nhà ở xã hội được mở bán. Cụ thể là Dự án nhà ở xã hội phường Quảng Thành (nay là phường Quảng Phú) với hơn 400 căn hộ; Dự án nhà ở xã hội Khu Công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Phú với trên 1.200 căn hộ; Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1, phường Hạc Thành với trên 1.900 căn và Dự án nhà ở xã hội phường Hàm Rồng với trên 2.300 căn. Những dự án này được chào bán với giá trung bình tạm tính từ 18,5 triệu đến 21,7 triệu đồng/m2.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, thị trường bất động sản đang phục hồi về nguồn cung và có sự phân khúc, đáp ứng nhu cầu của cả nhà đầu tư và người dân có nhu cầu thực. Sự phục hồi này cũng có sự dịch chuyển từ trạng thái tập trung sang xu hướng mở rộng ra các khu vực vùng ven đô thị mới, gắn với các dự án quy mô lớn và mô hình phát triển theo định hướng giao thông, hình thành các cực tăng trưởng mới cho thị trường.

Từ phía cơ quan quản lý Nhà nước, ông Lê Đức Quang, Phó trưởng phụ trách Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng, cho biết: "Nhìn chung, thị trường bất động sản trong quý I năm 2026 trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Công tác quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục được tăng cường. Qua theo dõi và ghi nhận thông tin từ các chủ đầu tư dự án, trên địa bàn chưa xuất hiện tình trạng tồn kho bất động sản".

Cụ thể, trong quý I năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 5.700 sản phẩm bất động sản nhà ở, đất nền đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Trong đó có khoảng 600 căn nhà liền kề và 300 căn hộ chung cư, 2.500 lô đất nền và khoảng 2.300 căn nhà ở xã hội.

Sự phong phú về nguồn cung đã giúp thị trường có thêm nhiều lựa chọn cho người dân và nhà đầu tư. Tuy vậy, nhiều nhà đầu tư cho rằng, thị trường vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng giá neo ở mức cao, nhất là với phân khúc đất nền. Song thực tế đang chứng minh rằng, thanh khoản không còn phụ thuộc vào việc giá cao hay thấp, mà phụ thuộc ngày càng lớn vào giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác dòng tiền của sản phẩm. Điều này thể hiện ở việc các sản phẩm tại các khu đô thị có nhiều tiện ích, mật độ xây dựng thấp, thuận lợi về giao thông thường có sức hấp dẫn nhiều hơn, đồng nghĩa sản phẩm nhanh chóng hết hàng.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cũng đang có nhiều chính sách ưu đãi cho vay mua bất động sản, nhất là chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội. Cùng với đó, mức tăng trưởng kinh tế đang ở mức cao với kỳ vọng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo đã tiếp thêm “hơi ấm” để thị trường bất động sản phát triển.

Cũng theo ông Lê Đức Quang: "Hiện tại có 2 dự án nhà ở xã hội đang được hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công trong cuối năm nay sẽ tạo thêm tín hiệu vui cho thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Phú do Công ty CP Tập đoàn WESTMINSTER Việt Nam và Dự án nhà ở xã hội tại phường Hạc Thành do Công ty CP Tập đoàn CASAAMAINI Việt Nam đầu tư. 2 dự án này khi hoàn thành dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường trên 6.000 căn hộ...".

Đồng Thành