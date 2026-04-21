Xe đạp Thanh Hóa thắng chặng 17 Cúp Truyền hình TP HCM 2026

Tại chặng 17 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra quanh hồ Xuân Hương (tỉnh Lâm Đồng), tay đua Anton Popov của đội Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng, qua đó đánh dấu lần thứ hai đội đua xứ Thanh có được niềm vui chặng tại giải năm nay.

Chặng 17 diễn ra đúng như dự đoán với những màn so tài tốc độ cao. (Ảnh: HTV).

Chặng đua có tổng cự ly 51km với 10 vòng quanh hồ, được dự báo là màn so tài tốc độ cao của các “máy kéo” và những chuyên gia nước rút. Thực tế trên đường đua đã diễn ra đúng như dự đoán, khi các đội liên tục tổ chức tấn công, kéo tốp và rượt đuổi quyết liệt ngay từ những vòng đầu tiên.

Ở các điểm sprint, cuộc cạnh tranh diễn ra sôi nổi. Tại sprint 1, Nguyễn Tấn Hoài (Công an TP HCM) là người cán đích đầu tiên. Đến sprint 2, tay đua đang giữ Áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tiếp tục thể hiện đẳng cấp nước rút khi vượt qua Roman Maikin và Ilia Shchegolkov để giành chiến thắng.

Càng về cuối, tốc độ đoàn đua càng được đẩy lên cao. Các đội mạnh, đặc biệt là nhóm Đồng Nai, chủ động kéo tốp đông nhằm đưa các chân rút chủ lực vào vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, những đợt tấn công liên tiếp đã phá vỡ thế trận kiểm soát, khiến cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định đầy kịch tính.

Anton Popov (Thanh Hóa) cán đích đầu tiên với tốc độ trung bình lên tới 50,19 km/h. (Ảnh: Cycling News).

Trong thời khắc then chốt, Anton Popov (Thanh Hóa) đã tận dụng cơ hội để tung cú bứt phá quyết định, cán đích đầu tiên với tốc độ trung bình lên tới 50,19 km/h.

Xếp sau Popov là Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Pawel Szostka (Quân khu 7).

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Amanuel Teklrhaymanot (620 Châu Thới Vĩnh Long) và Marchuk Dzianis.

Tay đua Yarash Uladzislau (TP HCM New Group) tiếp tục giữ Áo vàng sau chặng 17. (Ảnh: HTV).

Việc đoàn đua về đích trong tốp đông khiến các danh hiệu tổng sắp không có nhiều xáo trộn sau 17 chặng. Tay đua Yarash Uladzislau (TP HCM New Group) tiếp tục giữ Áo vàng, trong khi Marchuk Dzianis nắm Áo xanh. Danh hiệu Áo cam thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Áo chấm đỏ thuộc về Mugisha Moise (TP HCM Vinama) và Áo trắng do Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) nắm giữ.

Ở nội dung đồng đội, TP HCM Vinama vẫn dẫn đầu, xếp sau là Công an TP HCM và Võ Đắc Đồng Nai.

Popov trên bục nhận giải thưởng chiến thắng chặng 17. (Ảnh: HTV).

Chiến thắng của Anton Popov một lần nữa khẳng định sự tiến bộ của xe đạp Thanh Hóa tại giải năm nay. Từ một đội đua còn non trẻ, chưa có nhiều lợi thế về lực lượng, các tay đua xứ Thanh đang dần tạo dấu ấn bằng tinh thần thi đấu quyết tâm và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Theo lịch trình, ngày 22/4, đoàn đua sẽ bước vào chặng 18 từ Phan Thiết đến Vũng Tàu với chiều dài 166km - chặng đua dài và được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường.

Hoàng Sơn