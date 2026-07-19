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Xe đạp Thanh Hóa giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Hoàng Sơn
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(Baothanhhoa.vn) - Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa đã làm nên dấu mốc lịch sử khi lần đầu giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026.

Xe đạp Thanh Hóa giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa đã làm nên dấu mốc lịch sử khi lần đầu giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026.

Xe đạp Thanh Hóa giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Các tay đua xứ Thanh khởi đầu giải đấu ấn tượng với ngôi nhì toàn đoàn ở nội dung đường trường. Ảnh: VCF

Trong ngày thi đấu cuối cùng (19/7), các nội dung xuất phát đồng hàng nam U16, U17-18 và U23 diễn ra sôi nổi. Đoàn Thanh Hóa không có thêm huy chương, song thành tích 15 huy chương vàng (HCV), 8 huy chương bạc (HCB) và 9 huy chương đồng (HCĐ) được thiết lập sau các ngày thi đấu trước đó vẫn đủ giúp đội tuyển Thanh Hóa giữ vững vị trí số 1 toàn giải. Xếp sau là Hà Nội với 13 HCV và An Giang với 10 HCV.

Thành công của đoàn Thanh Hóa được tạo nên từ màn trình diễn ấn tượng ở cả các nội dung địa hình và đường trường.

Ở các nội dung địa hình, đoàn Thanh Hóa giành 7 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ, xếp nhì toàn đoàn. Dấu ấn nổi bật thuộc về các vận động viên U23 như Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Lãm, Phạm Minh Đạt và Lê Thị Huyền khi liên tiếp giành HCV ở các nội dung băng đồng Olympic, băng đồng tính điểm cá nhân và đồng đội, tạo nền tảng quan trọng để đoàn cạnh tranh ngôi đầu toàn đoàn.

Ở các nội dung đường trường vốn không phải sở trường, đoàn Thanh Hóa vẫn tạo dấu ấn với 8 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn (bằng số HCV với đoàn xếp thứ nhì là Đồng Nai nhưng kém số HCB).

Điểm nhấn thuộc về các nữ vận động viên lứa tuổi 17-18 khi giành tới 8 HCV trong tổng số 9 nội dung thi đấu. Nổi bật là Phạm Thị My với các HCV ở nội dung 500m tốc độ cá nhân, cá nhân tính giờ 2km, xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội; cùng sự đóng góp của Hà Ngọc Diệp, Bùi Đàm Mai Chi và các đồng đội ở các nội dung tập thể.

Xe đạp Thanh Hóa giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Các tay đua nữ lứa tuổi 17-18 của Thanh Hóa (áo vàng) thi đấu ấn tượng ở mùa giải năm nay. Ảnh: VCF

Ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 là thành tích cao nhất trong lịch sử của xe đạp Thanh Hóa tại sân chơi trẻ quốc gia, ghi nhận những bước tiến tích cực trong công tác đào tạo vận động viên trẻ, đồng thời tạo thêm động lực để đội tuyển hướng tới các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, trước mắt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Thanh hóa #Xe đạp #Quốc gia #Hcv #Vô địch #Lê Thị Huyền #Vận động viên #Lần đầu tiên #Xứ Thanh #Hcb

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