Nâng cao chất lượng trọng tài Pickleball

Pickleball đang phát triển nhanh tại Thanh Hóa, kéo theo ngày càng nhiều sân chơi và giải đấu được tổ chức. Khi phong trào mở rộng, yêu cầu về công tác trọng tài cũng ngày càng cao.

Trọng tài cấp quốc gia Ngô Xuân Hưng điều hành một giải Pickleball tại phường Hạc Thành.

Năm 2024, khi Pickleball bắt đầu phát triển mạnh, số lượng người chơi và sân bãi trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với Liên đoàn Quần vợt Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn môn Pickleball cho gần 100 học viên. Đây là những người làm công tác TDTT, hướng dẫn tập luyện Pickleball tại các địa phương và thành viên các CLB Pickleball trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kiến thức cơ bản về luật thi đấu, học viên còn được giảng viên hướng dẫn, thị phạm và thực hành xử lý các tình huống thường gặp trên sân. Qua đó, người tham gia tập huấn có điều kiện tiếp cận môn thể thao mới một cách bài bản hơn, nhất là về luật và kỹ năng điều hành thi đấu. Từ đó đến nay, hàng năm Sở VH,TT&DL đều tổ chức các lớp tập huấn về Pickleball. Trong đó, nội dung liên quan đến công tác trọng tài ngày càng được chú trọng. Sau các khóa tập huấn, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định. Việc từng bước chuẩn hóa đội ngũ trọng tài cho thấy ngành thể thao Thanh Hóa không chỉ quan tâm đến phát triển phong trào mà còn chú trọng xây dựng nền tảng để quản lý và tổ chức thi đấu.

Là huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Quần vợt - Pickleball Thanh Hóa, ông Phạm Trung Dũng luôn trăn trở với công tác điều hành các giải Pickleball chuyên nghiệp lẫn phong trào. “Trước thực tiễn phong trào phát triển mạnh, các giải đấu được tổ chức ngày càng nhiều, yêu cầu đối với công tác trọng tài Pickleball chắc chắn ngày càng cao. Vì vậy, thời gian qua, cùng với sự quan tâm của Sở VH,TT&DL, những trọng tài Pickleball trên địa bàn tỉnh đã tập hợp nhau lại, cùng thống nhất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời chủ động xây dựng lực lượng cộng tác viên đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu. Đặc biệt các trọng tài cũng chỉ nhận lời mời các giải đấu được cấp phép bởi cơ quan chức năng”, ông Dũng cho biết.

Hiện lực lượng nòng cốt thực hiện công tác trọng tài tại các giải Pickleball của tỉnh gồm 5 người đã có chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn trọng tài nâng cao môn Pickleball quốc gia do Cục TDTT Việt Nam cấp. Cùng với đó là mạng lưới hơn 30 cộng tác viên, gồm cán bộ phụ trách thể thao và HLV Pickleball. Anh Lê Ngọc Thanh, trọng tài cấp quốc gia đang tham gia điều hành các giải Pickleball trên địa bàn tỉnh, chia sẻ: “Qua các lớp tập huấn, tôi được hệ thống lại toàn bộ kiến thức, hiểu sâu hơn về luật thi đấu và đặc biệt là được thực hành xử lý các tình huống thực tế. Điều này giúp tôi tự tin hơn rất nhiều khi điều hành các trận đấu. Ngoài ra, đội ngũ trọng tài cũng tìm hiểu thêm về luật thông qua tài liệu hoặc các video trên mạng để bổ sung kiến thức”.

Nếu tập huấn là bước trang bị kiến thức thì thực tiễn thi đấu là nơi trọng tài rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng. “Tôi đã trải qua nhiều lớp tập huấn, trong đó quan trọng là có chứng chỉ tập huấn trọng tài nâng cao môn Pickleball quốc gia do Cục TDTT Việt Nam cấp. Khi mình hiểu luật, tự tin vào quyết định của mình thì sẽ điều hành trận đấu tốt hơn, tạo được sự tôn trọng từ các vận động viên. Hơn thế nữa, chúng tôi còn học cách giữ bình tĩnh, ứng xử và giao tiếp đúng chuẩn trên sân đấu. Tôi cho rằng, một trọng tài Pickleball chuyên nghiệp không chỉ hiểu luật mà phải được trui rèn qua thực tiễn làm nghề, được trải nghiệm nhiều giải đấu khác nhau”, anh Hưng chia sẻ.

Phó trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở VH,TT&DL Lê Đông Dương cho biết: “Cùng với tạo điều kiện phát triển phong trào thi đấu, Sở VH,TT&DL sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, luật thi đấu, kỹ năng huấn luyện, tập luyện bộ môn Pickleball cho các HLV, hướng dẫn viên, những người đam mê, yêu thích bộ môn thể thao này trong thời gian tới; khuyến khích những người có năng lực, tâm huyết tham gia công tác trọng tài, tạo nguồn nhân lực phục vụ các giải đấu từ cơ sở đến cấp tỉnh. Qua đó bảo đảm tính minh bạch, công bằng trên sân đấu, góp phần xây dựng hình ảnh Pickleball Thanh Hóa phát triển chuyên nghiệp, văn minh và bền vững; tạo tiền đề để môn thể thao này tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống thể thao”.

Bài và ảnh: Anh Tuân