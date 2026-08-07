Nguyễn Xuân Son hướng tới cột mốc lịch sử; Rodri “quay xe” chọn Barcelona

Siêu máy tính dự đoán tuyển Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng trước Campuchia tại ASEAN Cup 2026; VPF công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và lịch thi đấu mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026/27; Vinicius Junior chấm dứt tin đồn ra đi, chính thức gia hạn hợp đồng dài hạn với Real Madrid... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (7/8).

Siêu máy tính dự đoán tuyển Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng trước Campuchia tại ASEAN Cup 2026

Trước trận đấu cuối tại bảng A, ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối 7/8 trên sân Mỹ Đình, siêu máy tính Be Soccer đánh giá tuyển Việt Nam nắm giữ tới 84,3% cơ hội giành chiến thắng trước Campuchia, trong khi tỷ lệ thắng của đội khách chỉ là 4,2%.

Ảnh: Trần Hưu

Các tỷ số khả dĩ nhất được dự đoán là 2-0 hoặc 3-0 nghiêng về phía chủ nhà. Dù chỉ cần không thua với cách biệt quá lớn là chắc chắn đi tiếp, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng, đồng thời sẽ cân nhắc sử dụng lực lượng mạnh nhất.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son hướng tới cột mốc lịch sử khi đối đầu Campuchia tại ASEAN Cup 2026

Trong cuộc đối đầu với Campuchia vào tối 7/8 tại lượt trận cuối bảng A, ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đứng trước cơ hội thiết lập cột mốc đặc biệt.

Xuân Son chờ ghi bàn vào lưới Campuchia. Ảnh: VFF

Kể từ khi khoác áo đội tuyển Việt Nam từ cuối năm 2024 đến nay, chân sút gốc Brazil đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng vào lưới 7 đội bóng Đông Nam Á từng chạm trán gồm Myanmar, Singapore, Thái Lan, Lào, Malaysia, Timor Leste và Indonesia. Nếu tiếp tục nổ súng vào lưới Campuchia trên sân Mỹ Đình, Xuân Son sẽ hoàn tất thành tích chọc thủng lưới toàn bộ các đối thủ khu vực mà anh từng đối đầu.

VPF công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và lịch thi đấu mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026/27

Ngày 6/8, Công ty VPF chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới cùng slogan “World Game, Our Festival” cho hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Công bố bộ nhận diện mới của Công ty VPF và các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam. Ảnh: VPF

Logo mới kết hợp hình ảnh chữ V đại diện cho khát vọng chiến thắng và chiếc cúp vinh quang.

Cùng với đó, VPF cũng công bố lịch thi đấu mùa giải 2026/27: trận Siêu cúp diễn ra ngày 30/8 giữa Công an Hà Nội và Công an TP.HCM; V-League khởi tranh từ 4/9/2026 đến 22/5/2027 với quy định 2 suất xuống hạng trực tiếp, hứa hẹn mang đến một mùa giải hấp dẫn và đổi mới.

Rodri “quay xe” chọn Barcelona khiến Real Madrid ngỡ ngàng

Tiền vệ Rodri được cho là đã thay đổi ý định và đồng ý gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid sau cuộc gọi trực tiếp từ HLV Hansi Flick.

Rodri được loan tin không hài lòng với đề nghị của Real Madrid. Ảnh: Defensa

Ngôi sao vừa tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026 cảm thấy không hài lòng với các điều khoản trong bản hợp đồng mà đội chủ sân Bernabeu đề nghị.

Trong khi đó, Giám đốc Deco và Barca đang nắm lợi thế lớn khi âm thầm tiến hành đàm phán, tự tin có thể thuyết phục Man City nhả người với mức giá hợp lý dưới 75 triệu euro trước khi anh hội quân trở lại.

Vinicius Junior chấm dứt tin đồn ra đi

Giấc mơ chiêu mộ Vinicius Junior của Arsenal đã chính thức khép lại sau khi tiền đạo người Brazil đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng kéo dài đến năm 2032 với Real Madrid, được thông báo vào rạng sáng 7/8.

Vinicius quyết định ở lại Real Madrid.

Dưới sự thuyết phục của Chủ tịch Florentino Perez và tân HLV Jose Mourinho, ngôi sao 26 tuổi quyết định tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu thay vì chuyển đến Ngoại hạng Anh.

Việc giữ chân thành công trụ cột từng ghi 128 bàn thắng này là một thắng lợi lớn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong chiến dịch ổn định lực lượng cho mùa giải mới.

HS