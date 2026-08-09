Hơn 300 VĐV tranh tài tại Liên hoan Tinh hoa võ thuật tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026

Trong 2 ngày (8 và 9/8), Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công Liên hoan Tinh hoa võ thuật tỉnh Thanh Hóa mở rộng lần thứ III, năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các CLB tham dự.

Tham gia liên hoan có hơn 300 vận động viên (VĐV) thuộc 25 câu lạc bộ (CLB) võ thuật trong và ngoài tỉnh, tranh tài ở các nội dung thi biểu diễn võ thuật tổng hợp, đồng diễn, quyền thuật, phân thế, đối luyện...

Đây là dịp để các CLB, võ phái gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về việc bảo tồn, phát triển, truyền bá vốn quý báu của dân tộc ta và truyền thống uống nước nhớ nguồn, tu dưỡng đạo đức, nhân cách trên tinh thần “nhân văn thượng võ”.

Các màn tranh tài trong khuôn khổ liên hoan đã diễn ra sôi động, phần nào tôn vinh sự hào hùng, oai phong và tinh túy của các môn võ qua hàng ngàn năm lịch sử, cùng với đó là sự hội nhập, phát triển mạnh mẽ trong thời đại ngày nay.

Màn biểu diễn võ thuật đặc sắc tại Liên hoan.

Sau những màn tranh tài hấp dẫn, Liên hoan Tinh hoa võ thuật tỉnh Thanh Hóa mở rộng lần thứ III, năm 2026 đã kết thúc thành công và để lại ấn tượng sâu sắc trong đông đảo công chúng về sự đặc sắc của các môn võ Việt Nam.

BTC trao huy chương cho các VĐV giành vị trí cao tại các nội dung thi đấu.

Trong buổi lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên giành thành tích xuất sắc.

Duy Tính