Tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026; Cristiano Ronaldo vắng mặt ở giai đoạn đầu mùa của Al Nassr

Indonesia bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 sau trận hòa cay đắng trước Singapore; HLV Nguyễn Đức Thắng chuẩn bị dẫn dắt CLB Công an Nhân dân?; Liên đoàn Bóng đá Argentina công khai ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giữa làn sóng chỉ trích... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (8/8).

Tuyển Việt Nam thắng Campuchia 3-1, giành ngôi đầu bảng A và tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026

Tối 7/8, tuyển Việt Nam đã vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 trên sân Mỹ Đình nhờ cú đúp rực rỡ của Nguyễn Đình Bắc và một bàn phản lưới nhà của đối phương.

Đình Bắc toả sáng để giúp tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại và giữ vững ngôi đầu bảng A, giành vé vào bán kết. Dù vậy, màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục cùng bàn thua đầu tiên tại giải đấu là lời nhắc nhở cần thiết để toàn đội khắc phục hạn chế.

Tuyển Việt Nam sẽ có quãng nghỉ trước khi bước vào trận bán kết lượt đi trên sân khách vào ngày 16/8 tới.

Indonesia bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 sau trận hòa cay đắng trước Singapore

Trận đấu quyết định tại lượt cuối bảng A, ASEAN Cup 2026 trên sân Jalan Besar đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 giữa Singapore và Indonesia.

Fandi (số 19) mừng bàn gỡ hòa cho Singapore trong trận gặp Indonesia, trên sân Jalan Besar, Singapore hôm 7/8. Ảnh: FAS

Dù là đội vươn lên dẫn trước nhờ công của Oratmangoen ở đầu hiệp 2, đoàn quân của HLV John Herdman không thể bảo vệ thành quả khi để Ilhan Fandi ghi bàn gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 66.

Chỉ giành được một điểm chung cuộc, Indonesia ngậm ngùi xếp thứ ba bảng đấu và chính thức bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Singapore giữ vững vị trí nhì bảng để giành tấm vé đi tiếp vào bán kết cùng đội tuyển Việt Nam.

HLV Nguyễn Đức Thắng chuẩn bị dẫn dắt CLB Công an nhân dân?

Trước thềm mùa giải 2026/2027, CLB PVF-CAND chuẩn bị đổi tên thành CLB Công an Nhân dân và đang tiến hành công cuộc cải tổ mạnh mẽ.

HLV Nguyễn Đức Thắng.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Nguyễn Đức Thắng là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại đây. Xác nhận việc nhận được quan tâm từ đội bóng, nhà cầm quân sinh năm 1976 nhấn mạnh mong muốn tìm kiếm một bến đỗ có định hướng lâu dài thay vì chỉ giải quyết bài toán trụ hạng ngắn hạn.

Với nền tảng đào tạo trẻ chất lượng cùng triết lý kỷ luật và phát triển bền vững, sự kết hợp giữa HLV Đức Thắng và CLB Công an Nhân dân hứa hẹn sẽ mang đến nhiều dấu ấn trong chặng đường sắp tới.

Liên đoàn Bóng đá Argentina công khai ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giữa làn sóng chỉ trích

Giữa lúc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ các liên đoàn châu Âu và nguy cơ khủng khoảng quản trị sau bê bối dự án cổ phần hóa World Cup (FFE), Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã gửi thư công khai bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina Claudio Tapia (phải). Ảnh: AP

AFA đánh giá cao những cải cách và mô hình quản trị minh bạch của ông Infantino trong thập kỷ qua, đồng thời hoan nghênh việc FIFA đã chủ động hủy bỏ dự án FFE.

Động thái này trái ngược hoàn toàn với lập trường tẩy chay và quay lưng từ phía UEFA cùng nhiều liên đoàn quốc gia khác trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 3/2027.

Cristiano Ronaldo vắng mặt ở giai đoạn đầu mùa của Al Nassr vì bận tổ chức đám cưới

Theo tờ Al Yaum, tiền đạo Cristiano Ronaldo sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu mở màn mùa giải mới của Al Nassr gặp Al Fateh và Al Diriyah do vướng lịch tổ chức lễ cưới với bạn gái Georgina Rodriguez.

Ronaldo sẽ không góp mặt trong 2 trận đầu mùa của Al Nassr. Ảnh: Gio CR7

Ở tuổi 41, CR7 đã không tham gia bất kỳ buổi tập hay chuyến du đấu hè nào cùng đội kể từ sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026 hồi tháng 7.

Sự vắng mặt kéo dài này đặt ra thử thách lớn cho tân HLV Ange Postecoglou trong mục tiêu bảo vệ ngai vàng Saudi Pro League và chinh phục AFC Champions League Elite, đồng thời khiến thể lực của siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành dấu hỏi khi anh trở lại.

HS