Rộn ràng khí thế luyện tập trước ngày khai mạc Giải Vovinam - Cúp Tiến Nông 2026

Giải Vovinam các Câu lạc bộ (CLB) tỉnh Thanh Hóa mở rộng - Cúp Tiến Nông năm 2026 do Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ khai mạc sáng 11/8 tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, 26 CLB trong tỉnh và 6 CLB ngoài tỉnh cũng đang nỗ lực tập luyện, hướng đến những thành tích cao tại giải năm nay.

Đến thăm các CLB Vovinam trên địa bàn tỉnh những ngày này, điều dễ nhận thấy nhất là không khí tập luyện hăng say, nghiêm túc. Những động tác quyền, đối kháng được các võ sinh thực hiện với tinh thần tập trung cao độ. Mỗi buổi tập đều được các HLV tận dụng để hoàn thiện những kỹ thuật còn hạn chế. Các bài tập được tăng dần cường độ, song song với việc rèn khả năng xử lý tình huống và duy trì sự bình tĩnh khi thi đấu.

Tham dự giải với 22 vận động viên, thi đấu cả nội dung quyền và đối kháng, những ngày qua các võ sinh thuộc CLB Vovinam Sầm Sơn đang tập luyện rất tích cực.

Huấn luyện viên Cao Tùng Dương, CLB Vovinam Sầm Sơn cho biết: “Chúng tôi tập trung cao độ vào việc hoàn thiện các bài quyền biểu diễn và nâng cao tốc độ, bản lĩnh thi đấu đối kháng. Cả thầy và trò đều quyết tâm mang về những tấm huy chương danh giá nhất”.

Tại CLB Vovinam xã Lam Sơn, các vận động viên hăng hái luyện tập. Huấn luyện viên Đỗ Huy Khương chia sẻ: “Chúng tôi đã chú trọng chắt lọc những gương mặt ưu tú nhất, rèn tâm lý thi đấu để các em bước vào giải với tâm thế tự tin”.

Lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa thăm, động viên võ sinh các CLB trước giải.

Em Cao Quỳnh Anh (SN 2011) , CLB Vovinam Sầm Sơn chia sẻ: “Em đã tập luyện Vovinam được 5 năm. Dù áp lực khi phải chạm trán với nhiều đối thủ mạnh từ nhiều CLB trong và ngoài tỉnh, nhưng em sẽ thi đấu hết mình, giữ vững tinh thần võ đạo để đạt thành tích cao nhất về cho CLB ở nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp và kỹ thuật căn bản nữ đồng đội”.

Việc các CLB ngoài tỉnh đến từ Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, TP Hải Phòng... cùng tham dự cho thấy sự ghi nhận, đánh giá rất cao của cộng đồng võ thuật toàn quốc đối với năng lực tổ chức, chất lượng chuyên môn cũng như sự phát triển bài bản của phong trào Vovinam tại Thanh Hóa trong những năm qua. Trong ảnh: Các VĐV thuộc CLB Vovinam Trường THCS Tân Yên (tỉnh Tuyên Quang) tập luyện chuẩn bị cho giải.

Trưởng bộ môn Vovinam tỉnh Tuyên Quang, đồng thời là huấn luyện viên CLB Vovinam Trường THCS Tân Yên cho biết: “Thanh Hóa là địa phương có phong trào Vovinam phát triển hàng đầu cả nước, đây lại là sân chơi truyền thống đã tổ chức thành công nhiều năm qua, do đó cả thầy và trò chúng tôi xác định giải sẽ là sân chơi bổ ích”. Trong ảnh: Các VĐV thuộc CLB Vovinam Trường THCS Tân Yên (tỉnh Tuyên Quang) tập luyện chuẩn bị cho giải.

Với sự quan tâm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Liên đoàn Vovinam, Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô và chất lượng phong trào. Hiện nay Vovinam phát triển mạnh, phủ khắp các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là trong học đường. Hiện toàn tỉnh có gần 200 CLB với 3.200 võ sinh tập luyện thường xuyên. Qua Giải Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng - Cúp Tiến Nông năm 2026 sẽ tiếp tục thổi bùng ngọn lửa đam mê, đưa tinh thần Việt Võ đạo lan tỏa sâu rộng hơn nữa.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong (áo vàng) cho biết: “Thông qua giải là cơ sở để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chọn Vovinam là môn thể thao thế mạnh, qua đó tiếp tục đầu tư trọng điểm để thi đấu giành thành tích cao ở đấu trường quốc gia, quốc tế. Đồng thời giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài tỉnh tinh thần thượng võ, những nét đẹp của văn hóa xứ Thanh”.

Anh Tuân