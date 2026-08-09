Xác định hai cặp đấu bán kết ASEAN Cup 2026; Cha của siêu sao Lionel Messi qua đời

Báo Anh ca ngợi màn trình diễn bùng nổ của Đình Bắc; AC Milan dưới thời HLV Ruben Amorim tiếp tục chật vật, chưa biết thắng; Cha của siêu sao Lionel Messi qua đời... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (9/8).

Xác định hai cặp đấu bán kết ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia

Sau lượt trận cuối cùng bảng B diễn ra tối 8/8, hai cặp đấu tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026 đã chính thức lộ diện.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Malaysia (áo vàng) với tỷ số 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 3. Ảnh: Minh Tú

Thái Lan giành ngôi nhất bảng B sau chiến thắng 2-0 trước Myanmar để bước vào cặp bán kết gặp Singapore, đội bóng xếp nhì bảng A. Trong khi đó, Malaysia đánh bại Philippines 1-0 để giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng B, qua đó trở thành đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu này.

Trận bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân khách vào ngày 16/8, trước khi hai đội tái đấu trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8. Dù đánh giá cao thử thách từ đại kình địch, truyền thông và ban huấn luyện Malaysia vẫn đặt quyết tâm cao trước màn so tài duyên nợ này.

Báo Anh ca ngợi màn trình diễn bùng nổ của Đình Bắc trong chiến thắng của tuyển Việt Nam

Màn trình diễn ấn tượng với cú đúp bàn thắng giúp tuyển Việt Nam hạ Campuchia 3-1 đã khiến hãng tin Reuters (Anh) dành lời khen ngợi đặc biệt cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Ảnh: Mạnh Quân

Những tờ báo uy tín và các chuyên trang thống kê như Fotmob hay Sofascore đều chấm Đình Bắc điểm số rất cao (từ 9,2 đến 9,7), đồng thời bầu chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Với 5 pha lập công, chân sút sinh năm 2004 hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Sau cú đúp này, Đình Bắc đang trở thành niềm hy vọng lớn trên hàng công của đoàn quân HLV Kim Sang-sik trong mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch khu vực.

Cha của siêu sao Lionel Messi qua đời ở tuổi 68

Ông Jorge Messi, cha và cũng là người đại diện tận tụy của siêu sao Lionel Messi, vừa qua đời ở tuổi 68 tại quê nhà Rosario (Argentina) sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh mãn tính.

Cha của Messi qua đời.

Ông Jorge là người có vai trò đặc biệt quan trọng, là điểm tựa tinh thần và người định hướng, đồng hành cùng Messi từ những ngày đầu sự nghiệp cho đến khi anh trở thành huyền thoại bóng đá thế giới. Sự ra đi của ông là mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình Messi.

Trước đó, tiền đạo này từng gây xúc động khi bật khóc sau trận đấu tại World Cup 2026, thừa nhận bản thân đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn vì chuyện gia đình.

AC Milan dưới thời HLV Ruben Amorim tiếp tục chật vật, chưa biết thắng

AC Milan vẫn chưa thể tìm thấy chiến thắng nào trong chuyến du đấu hè 2026 sau thất bại 0-3 trước Chelsea tại Jakarta vào tối 8/8.

Ruben Amorim chưa giúp AC Milan chiến thắng sau ba trận giao hữu, mới nhất là thất bại 0-3 trước Chelsea.

Với cú đúp của Joao Pedro cùng một siêu phẩm từ Moises Caicedo, đội bóng của HLV Xabi Alonso hoàn toàn áp đảo đại diện nước Ý. Trong khi đó, hệ thống ba hậu vệ của Ruben Amorim tiếp tục bộc lộ nhiều khoảng trống, khiến Milan hòa hai, thua một và liên tục để đối thủ dẫn trước sau ba trận giao hữu.

Những tín hiệu kém khả quan này cho thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy AC Milan trước thềm mùa giải mới.

HS