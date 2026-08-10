“Sốt” vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình; Arsenal nhận báo động đỏ trước thềm Siêu cúp Anh

Kỷ lục quốc gia trẻ mới được xác lập trong ngày khai mạc Giải điền kinh U20 và U23 quốc gia 2026; Chuyên gia Indonesia dự đoán Việt Nam và Thái Lan tái ngộ ở chung kết ASEAN Cup 2026; Marcus Rashford nhận áo số 14 tại Man Utd... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (10/8).

“Sốt” vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình

Sau khi đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng A, VFF đã mở bán vé trực tuyến cho trận lượt về diễn ra vào ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình.

Sức hút từ đội tuyển Việt Nam rất lớn sau thành tích ấn tượng ở vòng bảng. Ảnh: Anh Khoa

Với các mức giá từ 300.000 đến 1.000.000 đồng, sức hút từ “Những chiến binh sao vàng” lập tức bùng nổ khi 60% số vé đã được bán sạch chỉ sau khoảng 1 giờ 30 phút mở cửa.

Người hâm mộ hiện đang đối mặt với tình trạng “sốt” vé nghiêm trọng và chỉ còn hy vọng vào các đợt phân phối tiếp theo để có cơ hội trực tiếp tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tại vòng loại trực tiếp.

Chuyên gia Indonesia dự đoán Việt Nam và Thái Lan tái ngộ ở chung kết ASEAN Cup 2026

Sau khi vòng bảng ASEAN Cup 2026 khép lại với sự góp mặt của bốn đội bóng gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Singapore ở bán kết, chuyên gia bóng đá người Indonesia Faris Ruswandi đã đưa ra nhận định về cục diện giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao trước vòng bán kết. Ảnh: Mạnh Quân

Theo ông, với phong độ và thực lực hiện tại, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ là hai cái tên vượt qua vòng bán kết để bước vào trận chung kết tranh ngôi vương.

Dù vậy, vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng bóng đá luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, đặc biệt khi Việt Nam từng có lịch sử chạm trán đầy duyên nợ và khó lường trước đối thủ Malaysia ở vòng knock-out.

Kỷ lục quốc gia trẻ mới được xác lập trong ngày khai mạc Giải điền kinh U20 và U23 quốc gia 2026

Ngày 9/8, Giải điền kinh vô địch U20, U23 quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Bạc Liêu với điểm nhấn là kỷ lục trẻ quốc gia mới ở nội dung đẩy tạ nam U20 do Nguyễn Văn Bảo Hướng thiết lập với thành tích 14m99.

Tuyển thủ quốc gia Lê Thị Tuyết tham gia các nội dung dành cho vô địch U23 quốc gia tại giải đấu ở Cà Mau. Ảnh: Dũng Phương

Trong khi đó, tuyển thủ quốc gia Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk) dễ dàng giành HCV nội dung 5.000m U23, còn Mai Ngọc Ánh (CAND) vô địch nhảy cao nữ U20 với mức xà 1m70.

Đặc biệt, ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp U20, Đội điền kinh Thanh Hóa đã xuất sắc giành huy chương vàng nhờ sự tỏa sáng của các vận động viên trẻ tài năng gồm: Quốc Anh, Ánh Tuyết, Xuân Phú, Thảo My.

Arsenal nhận thất bại 2-3 trước Dortmund, báo động đỏ trước thềm Siêu cúp Anh

Chỉ một tuần trước màn chạm trán Manchester City tại Siêu cúp Anh, Arsenal tiếp tục gây thất vọng lớn khi để thua Borussia Dortmund 2-3 ngay trên sân nhà Emirates.

Arsenal liên tục bại trận trong các trận giao hữu trước mùa giải mới. Ảnh: AFC

Hàng tiền vệ “Pháo thủ” thi đấu thiếu gắn kết và liên tục mắc sai lầm phòng ngự, khiến đội nhà sớm bị dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một. Dù những nỗ lực của tài năng trẻ Ethan Nwaneri và quả phạt đền thành công của Gyokeres đã giúp rút ngắn cách biệt, đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn không thể tránh khỏi trận thua thứ hai liên tiếp.

Phong độ chệch choạc này đang dấy lên hồi chuông cảnh báo cho tham vọng của Arsenal trước thềm mùa giải mới.

Marcus Rashford nhận áo số 14 tại Man Utd

Manchester United đã chính thức trao chiếc áo số 14 cho tiền đạo Marcus Rashford, xem đây là thông điệp thể hiện niềm tin và cơ hội để anh tái khẳng định bản thân dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick.

Việc trao số áo mới cho Rashford như một lời khẳng định rằng MU sẽ giữ anh lại. Ảnh: 365scores

Sau một mùa giải cho mượn khá thành công tại Barcelona nhưng không được mua đứt, chân sút 28 tuổi đã trở lại Carrington, hội quân cùng đội bóng và tham gia chuyến tập huấn trước mùa giải tại Dublin.

Dù tương lai lâu dài vẫn còn bỏ ngỏ, việc trao số áo mới cho thấy Quỷ đỏ hiện ưu tiên giữ chân và tạo điều kiện để Rashford cạnh tranh vị trí trên hàng công trong bối cảnh lực lượng còn nhiều hạn chế.

HS