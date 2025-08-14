Xây dựng xã Tây Đô đến năm 2030 đạt chuẩn NTM nâng cao

Xã Tây Đô được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (thuộc huyện Vĩnh Lộc cũ) theo Nghị quyết số 1686/2025/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, địa phương đã và đang từng bước vượt qua khó khăn ban đầu, tập trung xây dựng nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển phía trước, phấn đấu xây dựng xã Tây Đô đến năm 2030 đạt chuẩn NTM nâng cao.

Lãnh đạo xã Tây Đô kiểm tra, chỉ đạo Nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Tạo tiền đề vững chắc

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy xã Tây Đô xác định rõ yêu cầu phải khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, thống nhất phương thức điều hành, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Xã hiện có diện tích tự nhiên 35,36km2, dân số 27.444 người, gồm 28 thôn. Đảng bộ xã có 46 tổ chức đảng trực thuộc với 1.499 đảng viên. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã đã rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đặc biệt là giữ gìn sự đoàn kết, đồng thuận từ trong Đảng đến Nhân dân. Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tạo niềm tin, tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Tây Đô đã phát huy hiệu quả nền tảng của 4 xã cũ, tạo sự liền mạch trong sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị, vùng rau an toàn, vùng lúa tín chỉ carbon tiếp tục được duy trì. Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 68 triệu đồng.

Trong XDNTM, toàn xã có 5 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu, 5 sản phẩm OCOP được công nhận; tỷ lệ đường giao thông cứng hóa đạt hơn 75%; môi trường nông thôn từng bước được cải thiện; an ninh - quốc phòng tiếp tục được giữ vững; 28/28 thôn đều đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Các tổ an ninh tự quản được duy trì hiệu quả, phát huy vai trò của quần chúng trong phòng, chống tội phạm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày một nâng cao. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 94%; tỷ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên là 55%; giáo dục và đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 72,7%. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm và chuyển biến tích cực; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,36%...

Một điểm sáng của Tây Đô chính là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng ủy xã đã lãnh đạo toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đã kết nạp 108 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với 37 tổ chức đảng và 45 đảng viên được kiểm tra; xử lý 40 trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Đưa Tây Đô ngày một phát triển

Ông Lê Văn Tịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Việc hình thành đơn vị hành chính mới sẽ tạo nhiều thuận lợi giúp địa phương huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế. Tuy nhiên, đòi hỏi địa phương cần xác định được chiến lược, tầm nhìn, định hướng đúng đắn, cùng các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá; đặc biệt nhận diện những mặt yếu, khâu yếu, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm; đặc biệt không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để huy động sức mạnh, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo xã Tây Đô thăm, tặng quà gia đình chính sách.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tây Đô đề ra các giải pháp cho từng chỉ tiêu, nhiệm vụ và ưu tiên các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm của từng lĩnh vực, phấn đấu xây dựng xã Tây Đô đến năm 2030 đạt chuẩn NTM nâng cao.

Xuyên suốt và trọng tâm là tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa, lịch sử, con người, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; làm tốt công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá. Trong đó những chỉ tiêu cơ bản là: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm giai đoạn 2026-2030 đạt 8%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 83,2 triệu đồng/năm. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026-2030 đạt 275ha; trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026-2030 đạt 125ha; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2030 đạt 97%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2030 đạt trên 95%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn năm 2030 đạt 95% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,84%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên...

Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng du lịch để mở rộng không gian phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn xã phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo lợi thế vùng, địa phương để đầu tư sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn...

Bài và ảnh: Tô Hà