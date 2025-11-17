Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp

Chiều ngày 17/11, Hội Doanh nghiệp (HDN) xã Hà Trung tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo VCCI Thanh Hóa-Ninh Bình; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo xã Hà Trung và hơn 60 đại biểu chính thức đại diện cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn xã.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

HDN xã Hà Trung có nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục; tạo nhiều công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Với sự quan tâm, đồng hành của Đảng bộ, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng nhiệt tình của các DN, hiện HDN xã Hà Trung đã thu hút 64 DN đăng ký tham gia hội viên, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, vận tải, xây dựng, du lịch, tài chính – ngân hàng....

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội DN xã Hà Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm với các mục tiêu cụ thể như: 100% hội viên được phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 100% hội viên tham gia các phong trào thi đua và chương trình an sinh xã hội do Hội phát động; 100% hội viên thành công trong đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đi đầu trong chuyển đổi số, từng bước hội nhập và phát triển; 100% hội viên cam kết thực hiện kinh doanh lành mạnh, chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động của Hội.

Các đồng chí Lãnh đạo xã Hà Trung tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành HDN xã Hà Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành HDN xã Hà Trung khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 ủy viên. Với tinh thần thần “Đoàn kết - Đột phá - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội DN xã Hà Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định quyết tâm xây dựng một tổ chức vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Khánh Phương