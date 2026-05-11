Xây dựng nếp sống văn minh từ những việc làm thiết thực

Để phong trào xây dựng nếp sống văn minh ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, các địa phương, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao... Từ đó, không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân mà còn làm thay đổi diện mạo làng quê.

Đoàn phường Hạc Thành ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”.

Vào các ngày chủ nhật, màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phường Hạc Thành lại có mặt trên các tuyến đường, khu dân cư để dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom phân loại rác thải, chăm sóc cây xanh, bóc xóa biển quảng cáo và trang trí vẽ tranh tường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tăng cường xử lý, phân loại rác thải tại nguồn.

Chị Trần Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường cho biết: "Tuổi trẻ phường Hạc Thành đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực chung tay cùng cộng đồng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Nổi bật là các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”, ĐVTN trong phường đã quét dọn và thu gom rác thải tồn đọng dọc tuyến đường Mai An Tiêm và mặt bằng 2865, đường Lê Trang Tông (gần Công viên Bố Vệ), phát quang bụi rậm xung quanh bờ sông Bến Ngự. Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với ĐVTN trong việc xung kích bảo vệ môi trường tại địa phương, mà còn nhằm kêu gọi, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường đến người dân".

Cùng với đó, ĐVTN trong phường còn tích cực đi đầu trong việc thực hiện quy ước, hương ước cộng đồng, thực hành nếp sống văn minh, tiết kiệm trong cưới hỏi; thành lập các đội hình tình nguyện tham gia tuyên truyền về lối sống văn minh, ứng xử văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đoàn phường cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm... cho ĐVTN và học sinh các trường học trên địa bàn với các nội dung trọng tâm như xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng; phổ biến kiến thức pháp luật, những vấn đề bảo vệ trẻ em, hôn nhân gia đình... Từ đó, nâng cao ý thức cho ĐVTN và học sinh, hướng tới việc hình thành môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.

Những năm qua, ở tổ dân phố Đắc Châu 2, phường Đông Tiến người dân tích cực xây dựng nếp sống văn minh bằng việc thực hiện nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa.

Ông Lê Huy Trường, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố cho biết: "Tổ dân phố hiện có 183 hộ với 700 nhân khẩu, người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề làm bánh đa truyền thống. Để nếp sống văn minh ngày hiện hữu trong từng nếp nhà, từng con đường, ngõ xóm, chúng tôi luôn khuyến khích người dân quét dọn, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, đặc biệt với những hộ làm nghề bánh đa cần tăng cường việc phân loại rác thải tại nguồn, xử lý nước thải theo quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường. Cùng với đó, là tuyên truyền để người dân chủ động phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, vươn lên giảm nghèo"...

Ngoài ra, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng được tổ dân phố chú trọng thực hiện. Các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ dân phố đều tham gia trực tiếp vào việc xây dựng các mô hình tự quản như tổ tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hay các phong trào “Nuôi con khỏe - dạy con ngoan”, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”... Theo thống kê, hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa của tổ dân phố luôn đạt trên 95%.

Có thể thấy, việc xây dựng nếp sống văn minh đang được các địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ những việc làm thiết thực như xây dựng gia đình, làng, bản, tổ dân phố văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang hay những việc làm hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đã có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, vừa góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, vừa đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025 toàn tỉnh có 85,4% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 84,7% thôn, khu phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa...

Phát huy kết quả đạt được, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục khuyến khích các địa phương đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; tích cực thực hiện nhiều hoạt động hướng tới xây dựng xã hội văn minh như bảo vệ môi trường; giữ gìn, bồi đắp tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt; xây dựng văn hóa trên không gian mạng; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, lấy sự hài lòng của cộng đồng làm thước đo... Từ đó tạo dựng nền tảng để xây dựng, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt