Hoa Lộc hoàn thiện hạ tầng giao thông xây dựng nông thôn mới

Để đạt tiêu chí giao thông trong XDNTM, sau khi ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hoa Lộc đã quan tâm phát triển hạ tầng giao thông gắn với XDNTM. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn địa phương.

Đường trục chính thôn Giữa, xã Hoa Lộc.

Đến thôn Hoa Trung, đi trên những con đường thảm nhựa rộng thênh thang, dọc hai bên đường là những hàng cây mắt ngọc được cắt tỉa gọn gàng, cảm nhận cuộc sống nơi đây đã có nhiều thay đổi. Ông Đỗ Duy Ngọc, Trưởng thôn Hoa Trung cho biết, thôn đã đạt NTM kiểu mẫu năm 2022. Để đạt được danh hiệu này, tiêu chí giao thông được thôn đặc biệt coi trọng. Bởi tiêu chí này, không chỉ giúp việc đi lại, giao lưu hàng hóa của bà con trong thôn được thuận lợi, nhanh chóng và an toàn mà còn góp phần đưa thôn trở thành một vùng quê đáng sống. Vì vậy, xã đã tranh thủ chính sách kích cầu, hỗ trợ xi măng của cấp trên; thôn đã huy động ngày công, kinh phí, đồng thời vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông và chỉnh trang các tuyến đường. Đến nay, toàn bộ các tuyến đường trong thôn đã được thảm nhựa và bê tông.

Hệ thống giao thông đảm bảo bề mặt đường trục chính rộng 5 - 8m, đường ngõ xóm rộng 2,5 - 4m. Dọc 2 bên đường có hệ thống rãnh thoát nước, điện chiếu sáng và trồng cây xanh, với tỷ lệ cây xanh phủ kín đạt 80 - 90%. Ngoài ra, công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm cũng như cắt tỉa các đường hoa, chăm chút hàng cây luôn được thôn coi trọng và làm thường xuyên. Nhờ đó, cảnh quan môi trường của thôn luôn đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thời điểm này, dự án đường nối từ đường tỉnh 526 đến đê kênh De xã Hoa Lộc chiều dài tuyến chính 2km, trong đó đi qua địa bàn thôn Hoa Trường có chiều dài 1km đang được các đơn vị thi công tập trung thực hiện, với khối lượng ước đạt khoảng 30 - 40%. Nhìn tuyến đường đã thành hình đang được đơn vị thi công thực hiện các phần việc như đắp đất nền đường, lắp đặt hệ thống thoát nước 2 bên đường, ông Nguyễn Thế Thưởng, thôn Hoa Trung có nhà nằm ngay trục đường phấn khởi cho biết: “Tuyến đường này được đầu tư, xây dựng không chỉ giúp kết nối giao thông giữa các xã với nhau mà còn giúp cho việc đi lại của người dân trong thôn được thuận lợi, an toàn”.

Xã Hoa Lộc mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 6 xã: Xuân Lộc, Liên Lộc, Quang Lộc, Phú Lộc, Hòa Lộc và Hoa Lộc. Trong đó, xã Hoa Lộc đạt NTM kiểu mẫu, 2 xã Phú Lộc và Liên Lộc đạt NTM nâng cao, các xã còn lại đạt NTM. Đảm bảo đến năm 2028, xã Hoa Lộc đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí quốc gia NTM giai đoạn 2026-2030 quy định. Cùng với việc thực hiện các tiêu chí khác, tiêu chí giao thông được địa phương đặc biệt coi trọng và coi đó là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội. Ông Trịnh Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc cho biết: “Hệ thống giao thông trên địa bàn xã có tổng chiều dài 216,98km, bao gồm đường xã, đường thôn và các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường vành đai ven biển chạy qua địa bàn. Toàn bộ các tuyến đường giao thông thuộc xã quản lý đã được bê tông và thảm nhựa. Tuy nhiên, do một số tuyến được làm và có thời gian sử dụng hơn 10 năm nên đã bị xuống cấp cần phải được sửa chữa, nâng cấp. Hơn nữa, nhiều tuyến đường xã cho đến đường ngõ xóm, nhất là 3 xã đạt NTM chưa đảm bảo về chiều rộng mặt đường. Vì vậy, để đạt tiêu chí giao thông trong XDNTM, ông Dũng cho biết, xã đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về “Tiếp tục thu hút đầu tư, xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông”.

Để thực hiện được mục tiêu này, ông Dũng cho biết, địa phương sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông trong khu dân cư. Mặt khác, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc tham gia hiến đất mở rộng đường. Để có nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông đảm bảo đạt chuẩn, ngoài huy động nguồn ngân sách, xã sẽ huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng, xã hội và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đường giao thông sau khi có mặt bằng do Nhân dân hiến đất. Với cách làm này, hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã đảm bảo đạt tiêu chí giao thông, góp phần hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo năm 2028, xã Hoa Lộc đạt chuẩn xã NTM.

Bài và ảnh: Minh Lý