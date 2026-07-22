Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) phát huy hiệu quả và ngày càng lan tỏa sâu rộng, lực lượng công an trong tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, ngày càng phát huy hiệu quả. Qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an xã Na Mèo tuyên truyền cho người dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Phường Hàm Rồng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vì thế phường xác định việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Hằng năm, công an phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xây dựng nhiều kế hoạch, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân bằng nhiều hình thức thiết thực, như: thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, ma túy, bạo lực gia đình, lừa đảo trên không gian mạng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cùng với đó, lực lượng công an phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10, Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”, gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ” và các chương trình phối hợp về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đến nay, toàn phường đang duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến như: “Tổ liên gia tự quản”; “Camera ANTT”; “Cổng trường an toàn giao thông”... Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phòng chống cháy nổ; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, lực lượng công an với vai trò nòng cốt đã chủ động tham mưu và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, lực lượng công an thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; đồng thời củng cố hoạt động của các mô hình “tự phòng, tự quản” gắn với tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của mô hình tại khu dân cư, để thu hút cán bộ và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 1.000 mô hình tự phòng, tự quản về ANTT đã được xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả. Trong đó, có nhiều mô hình hay, sáng tạo, có tính xã hội hóa cao và mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiêu biểu như: mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”; mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm”; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc”; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”... Thông qua đó, hàng năm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng từ năm 2025 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã khởi tố, điều tra 1.933 vụ, 4.903 bị can phạm tội về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường; trong đó triệt xóa tận gốc 7 băng nhóm, nhóm tội phạm, bắt giữ 95 đối tượng “núp bóng doanh nghiệp” điều hành 62 công ty, 5 dự án, 7 mỏ khoáng sản, 4 cơ sở karaoke, bar...

Trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiệu quả tích cực lớn nhất có được từ phong trào đó là người dân đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương