Quyết liệt xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng

Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh; vi phạm hành lang an toàn giao thông; chợ cóc, chợ tự phát; đặt biển quảng cáo che khuất tầm nhìn; bán hàng rong, chèo kéo khách, trông giữ xe trái phép... Những vi phạm này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và đời sống người dân. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã đồng loạt ra quân, triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng phường Đông Sơn tổ chức ký cam kết cho hộ kinh doanh không vi phạm về trật tự đô thị.

Tại phường Đông Sơn, công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các hội nghị khu dân cư, tổ dân phố cùng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, địa phương thường xuyên phổ biến quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng cũng như các chế tài xử lý đối với hành vi xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm hành lang giao thông, hành lang thủy lợi và đất công.

Cùng với tuyên truyền, phường huy động lực lượng công an, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đoàn thể và tổ dân phố đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng tập trung rà soát các khu dân cư, tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm như: Ngã 5 Nhồi, chợ cóc Đông Thịnh, tổ dân phố Thống Nhất, nút giao Đông Minh, chợ Đông Sơn... Qua đó đã kẻ vạch ranh giới phần diện tích được phép sử dụng theo quy định; vận động 167 hộ dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; tháo dỡ biển quảng cáo, biển bảng, mái che, mái vẩy của 14 hộ dân và lập biên bản, tạm giữ 70 biển quảng cáo sai quy định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Sơn, cho biết: “Cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chúng tôi tiếp tục duy trì chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất, xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các lực lượng chức năng nhằm quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở. Mục tiêu không chỉ là xử lý các công trình vi phạm mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, từng bước thiết lập kỷ cương trong quản lý trật tự đô thị”.

Tại xã Thường Xuân, Công an xã cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự xây dựng và trật tự công cộng. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và tuyên truyền lưu động, lực lượng công an trực tiếp đến các khu vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm để vận động 69 hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự công cộng. Đồng thời, phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã kẻ vạch, xác định ranh giới vỉa hè dọc Quốc lộ 47 và đường tỉnh 519, góp phần nâng cao ý thức sử dụng hành lang giao thông đúng quy định. Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, xử phạt 7 trường hợp vi phạm, từng bước đưa công tác quản lý trật tự vào nền nếp.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và trật tự công cộng; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với trách nhiệm của từng cán bộ phụ trách địa bàn. Các tổ kiểm tra liên ngành được thành lập nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các công trình vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với đó, nhiều địa phương đang triển khai đợt cao điểm xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để kinh doanh, buôn bán và các vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Thực tế cho thấy, việc giải tỏa các vi phạm mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là duy trì kết quả, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Vì vậy, cùng với công tác tuyên truyền, các địa phương cần tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để tồn tại kéo dài hoặc hình thành các điểm nóng về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, lực lượng chức năng cùng với ý thức chấp hành của người dân sẽ là yếu tố quyết định để xây dựng môi trường đô thị văn minh, kỷ cương, bảo đảm trật tự, an toàn trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Xuân Thu