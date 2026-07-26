Công an xã Như Xuân giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Thời gian qua, Công an xã Như Xuân đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động nắm vững tình hình tại cơ sở, đề ra các giải pháp, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã.

Công an xã Như Xuân cùng tổ bảo vệ ANTT cơ sở tuần tra địa bàn.

Xác định ANTT có vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Công an xã Như Xuân đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nhân rộng các mô hình ANTT “Camera ANTT”, “Xã không ma túy”, “Trường học an toàn giao thông”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ bảo vệ ANTT. Bên cạnh đó, công an xã còn tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Như Xuân đã phát hiện, xử lý 11 vụ việc với 27 đối tượng; đồng thời tổ chức gọi làm việc, giáo dục, răn đe 70 lượt đối tượng trong diện quản lý. Lực lượng công an xã đã thực hiện 54 lượt tuần tra khép kín địa bàn vào các khung giờ cao điểm; phối hợp tổ chức hơn 500 lượt tuần tra Nhân dân của các tổ bảo vệ ANTT tại các thôn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu với việc tổ chức thành công 24 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, khu dân cư, thu hút hơn 2.000 lượt học sinh và người dân tham gia. Đặc biệt, Công an xã Như Xuân phối hợp phát hiện, xử phạt 4 vụ vi phạm về môi trường và an toàn thực phẩm. Việc xử lý kịp thời những vụ việc này giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Công an xã Như Xuân còn phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên. Qua tuyên truyền, vận động và phổ biến pháp luật, công an xã đã tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, trong đó có các loài quý như khỉ, chim chích chòe lửa... Ngay sau khi tiếp nhận, công an xã đã bàn giao các cá thể này cho Hạt Kiểm lâm Như Xuân thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Thượng tá Trương Văn Quỳnh, Trưởng Công an xã Như Xuân cho biết: Thời gian tới, công an xã tiếp tục bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, tăng cường khối đại đoàn kết và duy trì sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Đơn vị cũng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các video ngắn, hình ảnh trực quan về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mới. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã tập trung phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT tại các thôn; kịp thời hòa giải các mâu thuẫn nội bộ ngay từ cơ sở, không để tích tụ thành “điểm nóng” phức tạp.

Bài và ảnh: Xuân Cường