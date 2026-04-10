Xây dựng “Cánh đồng công nghệ số”

Định hướng phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại hóa, an toàn sinh học và hiệu quả kinh tế cao, xã Yên Trường đã và đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các “Cánh đồng công nghệ số”, phát triển nền nông nghiệp số.

Xã Yên Trường phối hợp với doanh nghiệp công nghệ trình diễn thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất.

Được sáp nhập từ 4 xã: Yên Trung, Yên Phong, Yên Thái và Yên Trường thuộc huyện Yên Định cũ đều có thế mạnh về nông nghiệp, xã Yên Trường hiện có gần 3.800ha diện tích gieo trồng. Trong đó, diện tích thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm đạt hơn 480ha. Đây là điều kiện thuận lợi để xã triển khai mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nhân rộng ra các vùng sản xuất đại trà.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, xã Yên Trường đã phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ triển khai mô hình “Cánh đồng công nghệ số” tại thôn Phượng Lai, đưa máy móc, thiết bị công nghệ cao hỗ trợ bà con nông dân thay đổi phương thức sản xuất.

Theo tính toán, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất sẽ giúp giảm 30 - 40% nhân công, tăng năng suất từ 5 - 10% so với phương pháp truyền thống. Đồng thời, mô hình còn tiết kiệm 30 - 40% lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Là nông dân gắn bó với ruộng đồng, bà Nguyễn Thị Hòa ở thôn Tân Phong, cho biết: “Trước đây nếu phun thuốc trừ sâu, rải phân bón theo phương pháp thủ công, một người phải mất cả buổi sáng mới xong 1ha lúa thì nay máy bay không người lái rải phân bón, phun thuốc trừ sâu chỉ mất khoảng 10 - 15 phút. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, thiết bị này còn bảo vệ sức khỏe nông dân khi không phải trực tiếp tiếp xúc với hóa chất, đồng thời giúp thuốc và phân bón được rải đều hơn, giúp cây trồng phát triển đều và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn”.

Không còn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” người nông dân nơi đây đang bắt đầu thay đổi phương thức sản xuất từ truyền thống sang “số hóa” trong canh tác bằng việc sử dụng máy cày, máy cấy “tự hành” nhờ thiết bị dẫn đường tự động, bay không người lái, máy gặt...

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Yên Trường cho biết: “Xã đặt ra mục tiêu diện tích nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 53ha. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao đạt 10ha. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã đang đẩy mạnh mô hình liên kết “3 nhà” - nông dân, doanh nghiệp và Nhà nước để đưa nền sản xuất nông nghiệp của xã phát triển theo hướng công nghệ cao, tăng năng suất, giá trị sản phẩm, đưa nông nghiệp thành thế mạnh trong phát triển kinh tế tại địa phương”.

Xác định tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai theo Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; chuyển đổi cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường; nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực, lợi thế, xã Yên Trường đang tiếp tục thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực dân cư và các thành phần kinh tế khác vào nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; thực hiện tốt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, ưu tiên mở rộng diện tích những cây trồng có giá trị kinh tế cao, có thị trường rộng; tăng cường thu hút các dự án chế biến sau thu hoạch gắn với quy hoạch, phát triển các vùng chuyên canh, các cây trồng có lợi thế.

Bên cạnh đó, xã cũng khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế hợp tác để tăng cường liên doanh, liên kết, trọng tâm là kết nối, hợp tác giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước tạo ra sản phẩm, lấy thương hiệu gắn với việc tiêu thụ, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp. Phấn đấu năm 2026 giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 192 triệu đồng/ha.

Bài và ảnh: Linh Hương