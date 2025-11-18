Xăng sinh học E10 được bán trên cả nước từ tháng 6/2026

Sau thời gian thí điểm, xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước, từ ngày 1/6/2026.

Nội dung nêu tại Thông tư 50/2025 của Bộ Công thương về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng truyền thống tại Việt Nam.

Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030. Bộ Công thương sẽ xem xét, điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học, hay bổ sung mặt hàng xăng khoáng phù hợp theo từng thời điểm. Việc này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Tuy nhiên, Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này. Trước đó từ ngày 1/8, xăng E10 được thí điểm bán tại ba thành phố lớn gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam ước tính việc sử dụng xăng E10 được đánh giá có thể giảm tới 25-30% khí thải hydrocarbon độc hại. Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng cho rằng Chính phủ cần sớm công bố dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ “về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống” để lấy ý kiến công khai, tập trung sửa đổi một số quy định bất cập liên quan đến thị trường xăng dầu và chất lượng sản phẩm, về quản lý kinh doanh xăng dầu, quy chuẩn đối với xăng E10...

Theo Trưởng ban Công nghiệp Khí và Lọc hoá dầu Petrovietnam Nguyễn Hồng Thanh, để triển khai hiệu quả việc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/1/2026, việc sớm xây dựng công thức tính giá riêng cho E10, bảo đảm tính đủ chi phí phát sinh và hiệu quả cho doanh nghiệp là rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc có các chính sách khuyến khích sản xuất ethanol trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì ổn định nguồn cung là rất cần thiết. Ngoài ra, công tác truyền thông cần thống nhất để người tiêu dùng yên tâm sử dụng E10.

Trên thế giới, nhiều nước như Thái Lan, Indonesia, Brazil, Mỹ... đã pha chế xăng sinh học E20, thậm chí có nước đã sử dụng xăng sinh học E85, tức là pha trộn tới 85% cồn Ethanol.

Theo VTV