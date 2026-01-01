Thêm tàu bay mới, thêm chuyến bay: Vietjet sẵn sàng phục vụ cao điểm Tết 2026

Liên tục trong các ngày 30, 31/12 và 1/1/2026, sân bay Tân Sơn Nhất thêm rực rỡ, rộn ràng không khí Vietjet đón 3 tàu bay mới hiện đại A321neo gia nhập đội tàu hiện đại, phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp cao điểm Tết 2026.

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng (áo vest) cùng phi hành đoàn Vietjet chào đón tàu bay mới.

Cùng với 4 tàu bay thuê ướt đã gia nhập đội tàu Vietjet trước Tết, các tàu bay mang số hiệu VN-A553, VN-A554, VN-A575 với màu sắc nổi bật đỏ vàng lần lượt về tới Việt Nam, nằm trong số 22 tàu bay mới được hãng hàng không bổ sung chỉ trong chưa đầy 1 tháng, đợt tăng cường đội tàu lớn nhất từ trước đến nay của Vietjet. Với đội tàu bay mới hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, Vietjet cho biết sẽ ngay lập tức đưa tàu bay vào khai thác.

Trong đợt cao điểm Tết Dương lịch 2026, Vietjet cho biết đã tăng thêm 380 chuyến bay, tương đương khoảng 78.000 chỗ, trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt... đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng mạnh dịp Tết Dương lịch.

Tàu bay mới của Vietjet.

Dịp này, lượng khách di chuyển tại khắp các sân bay tăng cao, Vietjet đã chủ động tăng cường nguồn lực và bổ sung nhân sự để hỗ trợ hành khách làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, với ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong làm thủ tục bay, hành khách có kế hoạch di chuyển trong giai đoạn này có thể chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay, làm thủ tục trước qua ứng dụng Vietjet và VNeID để tránh việc chờ đợi, giảm tình trạng đông đúc tại các khu vực làm thủ tục.

NL